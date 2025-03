Muszáj elengednem, ami a múlt héten történt a klubomban. Mivel az előző hetünk nem úgy alakult, ahogy azt elgondoltuk és ahogy én is elképzeltem, nem szeretném az én negatív hetemet ide behozni, de ezzel mindenki így van. Szétválasztjuk a klubcsapatot a válogatottól és most mindenki arra fókuszál, hogy a válogatottban nyújtson olyan teljesítményt, ami számunkra fontos. Jó formában vagyok testileg, lelkileg egy-két nehézséggel, de azt majd kezeljük. Kész vagyok segíteni a csapaton, kész vagyok arra, hogy két olyan meccset játszunk, hogy ne csak a küzdés látszódjon rajtunk, annak ellenére is, hogy nagyon kevés időnk van együtt gyakorolni