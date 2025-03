Szoboszlai Dominikot a hosszabbítás 106. percében cserélte le Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. Viszont, amíg a pályán volt, ismét csapata egyik legjobbja volt. A SofaScore adatai szerint két lövése volt, az egyiket blokkolták, a másik pedig nem talált kaput, emellett volt egy lesgólja és két kulcspasszt is kiosztott, valamint 58-szor ért labdához. Az első félidő végén elesett a tizenhatoson belül, miután Fabian Ruiz megrúgta a combjának hátsó részét, de Kovács István játékvezető nem ítélt büntetőt, noha a lassítások alapján egyértelművé vált, hogy eltalálták a lábát.

Szoboszlai Dominik ismét a Liverpool egyik legjobbja volt, de lőhetett tizenegyest

(Fotó: Oli SCARFF / AFP)

A tizenegyesek során az uruguayi Darwin Nunez és Curtis Jones hibája döntött, mert mindkét liverpooli játékos próbálkozását kivédte a PSG Európa-bajnok olasz kapusa, Gianluigi Donnarumma. A tizenegyeseknél azonban Szoboszlai Dominik már nem volt a pályán. Az angol Tbrfootball.com arról írt a meccs után, hogy a Liverpool edzője nagyot hibázott azzal, hogy a hosszabbításban lehozta a pályáról Alexis Mac Allistert és Szoboszlai Dominikot, akik mindketten nagyon biztos tizenegyesrúgók. Szoboszlai korábban többször is bizonyította már, hogy a kiélezett helyzetben sem remeg meg a lába, emlékezhetünk a pimasz tizenegyesére is, amit a 99. percben lőtt a németek elleni novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésen, amivel 1-0-ra nyerni tudott a magyar válogatott. Szoboszlai korábban a PSG ellen is betalált büntetőből, még a Lipcse játékosaként, és az sem zökkentette ki, hogy Neymar megpróbált terhet rakni rá.

A szurkolók nehezményezték Szoboszlai lecserélését, többen is úgy vélték, hogy ez nagy hiba volt Arne Slottól:

„Mac Allister és Szoboszlai leszedése tizenegyespárbaj előtt őrültség volt.”

„Rossz rúgókat választottunk. Van Dijknek kellett volna Szalah után következnie, Szoboszlait és Mac Allistert is meg kellett volna tartani a tizenegyesekre. Trent Alexander-Arnold megsérülése miatt az egyik legjobb játékosunk is kiesett.”

„Szoboszlai és Mac Allister eltávolítása hatalmas hiba volt.”

„Ezek vagyunk mi. Szoboszlait és Mac Allistert kellett volna a tizenegyesekre meghagynunk.”

„Slot rosszul döntött. Lehozta Maccát és Szoboszlait, a klub két legjobb tizenegyeslövőjét…”

A Transfermarkton elérhető statisztikája szerint

Szoboszlai eddig pályafutása alatt húsz tizenegyest végzett el, és ebből 19-et gólra váltott.

Az egyetlen kivétel a Bundesligában történt, amikor 2021-ben a Bayer Leverkusen ellen hibázott egyszer – írja a Magyar Nemzet.