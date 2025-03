„Ő egy óriási klubban van, úgyhogy talán a célját már félig-meddig teljesítette.

Számomra a legjobb mindenképpen a Real Madrid, és azok, akik a Realt erősítik. Nekik nem csupán jó játékosoknak kell lenniük, hanem megfelelő személyiséggel is kell rendelkezniük, hogy ezt a mezt viselhessék"

- magyarázta az M1 kérdésére Guti kedden azon a budapesti sajtóeseményen, amelyen bejelentették, hogy a Vegas.hu a La Liga magyar sportfogadási partnere lett.

Szoboszlai Dominik iránt állítólag érdeklődik a Real Madrid

Fotó: NurPhoto via AFP/Ibrahim Ezzat

A háromszoros BL-győztes játkos megjegyezte, amennyiben a Real érdeklődik a magyar válogatott csapatkapitánya iránt, és van rá lehetősége, hogy odaszerződjön, az azt jelenti, hogy egy kiváló játékosról van szó.

A Realban a legjobb futballisták játszanak. Ha ő ezek közé tartozik, akkor remélhetőleg a közeljövőben minden jól megy, és természetesen tárt karokkal fogadjuk”

– szögezte le a 14-szeres spanyol válogatott középpályás, aki 1986-tól 2010-ig szerepelt a királyi gárdában.

Guti a madridi szurkolók nagy kedvence volt

Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

José María Gutiérrez 1996-tól játszott a Real Madrid első csapatában. Pályafutása során 15 trófeát szerzett, háromszor nyert Bajnokok Ligáját (1998, 2000, 2002), ötször spanyol bajnokságot, kétszer pedig világkupát, ami a klubvilágbajnokság elődje volt.

A Real Valladolidban futballozó Nikitscher Tamás kapcsán megjegyezte, csapatának nem fut olyan jól a szekere, ettől függetlenül remélhetőleg a magyar válogatott középpályás tovább tud fejlődni.

„Azt is reméljük, hogy jól érzi magát a csapatban, az egyéni fejlődésének is jót tesz ez a szezon, vagyis a váltás neki és a Valladolidnak egyaránt hasznára lesz" - fűzte hozzá.

A sajtóbeszélgetésen szóba került a Real Madrid történetének egyik legjelentősebb alakja, Puskás Ferenc is. A 48 éves Guti elárulta, a játékosok természetesen akkoriban is jól tudták, kiről van szó, amikor még ő is a spanyol fővárosban futballozott.

Ő a labdarúgásnak született, elképesztő támadó volt, és nemcsak játszotta a futballt, hanem nagyon szerette. A Real játékosaként nagyon büszkék voltunk arra, hogy ő is a mi mezünket viselte. Nagyon sok szeretettel gondolunk vissza rá, hiszen egy legenda a Real Madrid számára"

- vélekedett.