Kerry Zavagnint nevezték ki a Sporting ideiglenes vezetőedzőjének, azonnali hatállyal. „Nehéz lenne felsorolni azokat az embereket, akiknek köszönetet szeretnék mondani a Sporting Kansas Citynél töltött 20 szezon után. Hálás vagyok mindenkinek, különösen a tulajdonosi oldalnak, amiért lehetőséget kaptam arra, hogy az elmúlt két évtizedben ennek a klubnak a tagja lehettem. A klubnak csak a legjobbakat kívánom a jövőben.” – mondta Vermes.

A kansasi legenda 2006 novemberében lett a Sporting technikai igazgatója, 2009-ben pedig átvette a vezetőedzői feladatokat, és egy győztes kultúrát épített fel, valamint az MLS történetének egyik legnagyobb fordulatát vezényelte le. A Sporting Vermes irányítása rendszeresen bajnokesélyesként lépett pályára és az MLS mintaszervezetévé vált. Amellett, hogy 2013-ban megnyerte az MLS Kupát, 2012-ben, 2015-ben és 2017-ben pedig a Lamar Hunt U.S. Open Cupot, Vermes 11 rájátszásbeli szereplést - köztük 2011-2018 között nyolcat zsinórban - és négy első helyezést ért el az alapszakaszban. Továbbra is ő az egyetlen, aki játékosként és edzőként is MLS-kupát nyert ugyanazzal a csapattal, mivel 2000-ben középső védőként vezette a Kansas Cityt a bajnoki címig, és a három Open Cup-bajnoki címe a legtöbb volt az aktív MLS-edzők között 2025-ben.

Sporting KC mutually agrees to part ways with Manager Peter Vermes. — Sporting Kansas City (@SportingKC) March 31, 2025

Az MLS örökranglistáján 203 rendes játékidős győzelemmel a harmadik helyen áll, és a Kansas City professzionális sporttörténelmének leghosszabb ideig szolgáló vezetőedzőjeként fejezi be a pályafutását. Vermes 609 mérkőzésen edzősködött a Sportingnál az összes sorozatban, ami a klub 30 éves fennállása alatt a mérkőzéseknek több mint a fele. A Sporting élén töltött 17 szezonja legalább hét szezonnal hosszabb volt, mint bármely más aktív MLS-edzőé.

Vermes történelmi pályafutása a Kansas City vezetőedzőjeként 2009. augusztus 4-én kezdődött, és egy győztes korszak kezdetét jelentette, amikor a klub átnevezte magát Sporting KC-re, és a 2011-es szezon előtt a Children's Mercy Parkba költözött. A Sportingot 2011-ben és 2012-ben a Keleti Konferencia első helyére vezette, 2012-ben pedig klubrekordot jelentő 63 pontot szerzett az alapszakaszban. Ugyanebben az évben a Sporting megnyerte a U.S. Open Cupot - a klub első trófeáját 2004 óta - a Seattle Sounders FC elleni hazai győzelemmel, büntető rúgásokkal. Vermes 2011 és 2018 között klubrekordot jelentő zsinórban nyolc rájátszásba juttatta a Sportingot, és ez idő alatt még két kupát nyert. 2020-ban Vermes nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az MLS részletes visszatérési protokollt dolgozzon ki a Covid alatt, és három szezonon belül másodszor vezette a Sportingot a Nyugati Konferencia tabellájának élére.