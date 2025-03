A dél-koreai válogatott tavaly elődöntős volt az Ázsia-kupán, majd bejutott a világbajnoki selejtezősorozat utolsó ázsiai szakaszába, amelyben hat forduló után 14 ponttal vezeti a csoportját. Dél-Korea a következő egy hétben aratott két további győzelemmel bebiztosítaná a kijutását a 2026-os foci-vb-re. Hong Mjongbo szövetségi kapitány erre a két meccsre is meghívót küldött Kim Mindzse számára, ám a Bayern München védője időközben megsérült.

Hong Mjongbo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: NurPhoto via AFP/Noufal Ibrahim/NurPhoto

A dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya a Bayern Münchent szidta

A 69-szeres válogatott középhátvéd, Kim Mindzse a múlt héten végigjátszotta a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést, ám a szombati, Union Berlin elleni bajnokit Achilles-ín sérülése miatt már ki kellett hagynia, és végül

kikerült a dél-koreai keretből is.

A válogatottat tavaly nyár óta irányító Hong Mjongbo szerint a védő sérülését a meccsterhelés okozta – Kim Mindzse a szezonban már 37 mérkőzésen szerepelt a klubjában.

„Sajnos a Bayern München nem védte meg őt eléggé a sérüléstől, ezért most két fontos meccsen egy kulcsember nélkül kell játszanunk. Kim Mindzse nem csupán a klubjának, de a válogatottunknak is kiemelten fontos. De

a Bayernnek hiába fontos a meccs, attól még nem kell játszania mindig.

Már tavaly is voltak figyelmeztető jelek, amikről mi tudtunk, és most ezért sem tarthattuk őt meg a keretben, elvégre azzal ellentmondanánk a játékosokat védő elveinkkel. Ezért döntöttünk úgy, hogy pihenőt kap" – nyilatkozta az Omán elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón a második kapitányi korszakát töltő Hong Mjongbo, aki 2020 és 2024 között a korábban Ádám Martint is foglalkoztató Ulszan vezetőedzője volt.

A dél-koreai válogatott csütörtökön Ománt, jövő kedden pedig Jordániát fogadja az ázsiai vb-selejtezőkön.

