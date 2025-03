A német szakember 26 fős névsorába - amely az Albánia és a Lettország elleni világbajnoki selejtezőkre kezdi meg a felkészülést - bekerült a 34 éves Jordan Henderson, aki legutóbb 2023 novemberében lépett pályára címeres mezben. Hozzá hasonlóan hosszú idő után lehetőséget kaphat Marcus Rashford is, aki tavaly márciusban a brazilok elleni barátságos mérkőzésen játszott utoljára az angol nemzeti csapatban.

Tuchel két újoncnak is bizalmat szavazott. A Newcastle Unitedben futballozó Dan Burn mellett meghívót kapott Myles Lewis-Skelly, az Arsenal balhátvédje is, aki az idei szezonban robbant be a Premier League-be.

Myles Lewis-Skelly elképesztő szezont fut az Arsenalban

Fotó: AFP/Glyn Kirk

A 18 éves játékos tavaly szeptemberben, a Manchester City elleni rangadón mutatkozott be az észak-londoni csapatban, azóta 24 mérkőzésen lépett pályára és kiszorította a csapatból az olasz válogatott Riccardo Calafiorit, akit 45 millió euróért igazolt az Arsenal a Bologna együttesétől.

Az angolok jövő pénteken a Wembley Stadionban az albánok ellen kezdik meg szereplésüket a vb-kvalifikációban, március 24-én pedig a lettekkel találkoznak.