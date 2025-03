A folytatásban Varga Barnabás beadására érkezett Nagy Zsolt, de a kapu előtti lövését blokkolták a törökök. A 25. percben egyenlítettünk, Schäfer labdaszerzése után Szoboszlai tette ki jobbra a labdát, majd Bolla adott középre, Varga pedig lefejelte a labdát az érkező Schäfer elé, aki a kapuba lőtt. A gól után a törökök cseréltek, a sérült Kaan Ayhan helyére Mert Müldür állt be.

Schäfer András góljával egyenlítettünk

Fotó: Ozan KOSE / AFP

A 34. percben Kerkez beadása után Varga fejelt kevéssel a török kapu mellé, majd az első félidő vége megint a törököké volt inkább.

A 40. percben Kökcü csúszott oda Nagynak, amiért ő is sárgát kapott, így a magyar után a török gólszerző is kisárgázta magát a visszavágóról, Kökcü a hajrában Schäfer lábába is belerúgott, de megúszta a második sárgát. A törökök gólszerzőjét még az első félidő utolsó pillanataiban ápolni kellett, miután a magyar kapu előtt összeesett és a térdét fájlalta, amit Dibusz találhatott el egy kicsit.

A második félidőben percek alat döntöttek a törökök

A szünetben mindkét csapat cserélt, nálunk az agyonrúgott Schäfer helyére Kata Mihály ált be, a túloldalon Baris Alper Yilmaz helyére jött Deniz Gül.

A második félidő elején megint pár percig a törökök nyomtak, majd Szoboszlai megpattanó lövése találta el a török kaput, de Cakir könnyedén védeni tudott. Nem sokkal később Szoboszlai indítása után Nagy Zsolt törhetett kapura, de nem tudott lőni, majd Bolla tekert ballal a kapu fölé.

A 64. percben Müldürt taposta meg Nagy Zsolt, amiért ő is sárgát kapott, és ő sem lehet ott majd a vasárnapi visszavágón.

Kicsit magunkra húztuk a törököket, ennek megfelelően a 69. percben büntettek is, Aydin beadására érkezett a nem túl magas Kerem Aktürkoglu, aki vállal sodorta a kapuba a labdát. A gól után cserélt Marco Rossi, Varga Barnabás helyére Szabó Levente érkezett, aki másodszor léphetett pályára a válogatottban.