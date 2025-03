Először került be a magyar válogatott keretébe. Hogy tudta meg, hogy ott lehet majd a törökök ellen készülő csapatban?

Hétfő reggel a válogatott csapatmenedzsere hívott, hogy meghívót fogok kapni. Természetesen nagyon örültem neki, el sem tudtam hinni, hogy ez megtörténik, fenomenális érzés volt.

Ismerős volt a szám, amiről keresték?

Nem, nem ismertem a számot. Szinte kora reggel volt, fél kilenc körül ébredeztem és még le volt némítva a telefonom. Láttam, hogy

volt két nem fogadott hívásom,

visszahívtam, és akkor derült ki, hogy ki keresett. Így utólag vicces történet, hogy így kaptam meg az első meghívómat.

Azért utána megnézte még a tévéközvetítést, hogy tényleg felolvassák-e a nevét?

Persze. Edzésünk volt aznap, utána ebéd közben néztük a csapattársakkal a kerethirdetést.

Marco Rossi rendszeresen ott van az NB I-es meccseken, így a Fradi mérkőzésein is. Reménykedett benne, hogy önt is figyeli?

Meglepetésként ért a dolog, mert azért egy válogatott meghívó mindig nagy megtiszteltetés, lényegtelen, hány éves az ember. Amikor már több meccset játszottam és kiegyensúlyozottabb volt a teljesítményem, akkor már reménykedtem benne, hogy engem is figyel a kapitány.

Tóth Alex berobbant a Fradiba, a válogatottba is meghívót kapott

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

Mit szóltak a csapatnál, hogy máris behívták a válogatottba?

Mindenki örült. Úgy érzem, hogy szeretnek a csapattársak, nagyon jó a közösség nálunk, mindenki tud örülni a másik sikerének.

Az mekkora segítség, hogy Varga Barnabás és Dibusz Dénes személyében két klubtársa is ott lesz a válogatottban?

Nagy segítség, mert úgy tudok Telkibe menni, hogy tudok fordulni valakihez, ha bármi kérdésem lenne. Ott lesz Botka Endre is, akit szintén ismerek. Tényleg jó dolog, hogy ők is ott lesznek, és ők is örültek, hogy én is mehetek. Már kérdezgettem őket korábban is, hogy milyen a válogatott és most is kérdeztem azért pár dolgot tőlük, nagyon segítőkészek. Csak jó dolgokat tudtak mondani, olyanokat, amiket szerintem a pályán is lehet látni, hogy nagyon jó a közösség ott is, hogy nagyon egyben van a csapat.

Pár kivételtől eltekintve nem volt megszokott, hogy a magyar válogatott keretébe ennyire fiatal játékosok is bekerülnek, ráadásul nincs egyedül, hiszen Dárdai Bence is 19 évesen lehet ott a keretben. Van jelentősége annak, hogy most már ennyire fiatal játékosok is bekerülnek a felnőttek közé?

Ez most nemzetközi trend lett, hogy egyre jobban figyelik a fiatal játékosokat is, és be is merik tenni őket a csapatokba. Ez a magyar labdarúgásnak is jót fog tenni, hogy például most mi ketten ott vagyunk Dárdai Bencével, mert ez is mutatja, hogy bárki odakerülhet, aki olyan teljesítményt nyújt.