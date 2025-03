Sajtóbeszélgetést tartott Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, miután a lila-fehérek mélyen várakozáson alul teljesítenek a tavasszal, három döntetlen mellett négy vereséget könyvelhettek el a bajnokságban.

Bartosz Grzelak egyelőre marad Újpesten

Fotó: Vasvári Tamás / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

Marad Bartosz Grzelak az Újpest edzője

A drukkerek hiába követelik Bartosz Grzelak vezetőedző fejét, az nso.hu beszámolója szerint a Megyeri úti klub elnöke elmondta, a szakember egyelőre marad a pozíciójában: a következő három mérkőzésen, vagyis először a Fehérvár elleni hazai bajnokin, majd a Ferencváros elleni dupla-meccsen is ő irányít.

„A tavaszi idény közel sem úgy sikerült, ahogyan az őszi – persze számoltunk azzal, hogy a szezon során lesznek hullámvölgyek, de azzal nem, hogy ilyen mélységeket élünk meg – mondta Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke.

„Mit tudok tenni, mint elnök? Egy kártya van a kezemben: valakinek megköszönjük a munkáját. A játékosoknak? Nincs átigazolási időszak, ez valószínűleg nem a legjobb döntés. Könnyebb út, ha a vezetőedzőtől búcsúzunk el: kifizetjük és jön helyette más. De feltettük magunknak a kérdést: ezzel a lépéssel megváltozott valami? Ráhúzzuk a vizes lepedőt Bartosz Grzelakra, ezzel pedig azt üzenjük a játékosok felé, hogy nem ők, hanem a szakember volt a hibás mindenért,

nektek ebben a bukdácsolásban semmi szerepetek nincs. Mivel úgy látjuk, hogy mindkét félnek, vagyis az edzőnek és a játékosoknak ugyanakkora a felelőssége, így azt a döntést hoztuk, hogy

a következő három tétmeccsen, vagyis a Fehérvár és a Ferencváros elleni bajnoki- és kupameccsen továbbra is a jelenlegi vezetőedzőnk irányít, adunk lehetőséget a javításra.”

Ratatics Péter hozzátette, ezt a játékosokkal is megosztotta, s bízik benne, hogy pozitív hatása lesz ennek a lépésnek. „Azt láttam a futballisták arcán, hogy megértették a döntésemet és annak üzenetét. Azt tapasztalom, mindenki tisztában van a helyzet komolyságával. Bartosz Grzelakkal is beszélgettem két órát, látja a saját felelősségét is a gyenge idei eredményekben, számára is átment az üzenet: vagy együtt, csapatként jönnek ki a gödörből, vagy egyénileg buknak el. Úgy érzem, a kéthetes szünetben vissza lehet találni a helyes útra: nem eredményeket várok el elsősorban, hanem hogy az Újpesthez méltó, tisztességes játékot lássunk mindenkitől. Nem fenyegettem senkit, nem adtam ultimátumot, egyszerűen van egy elvárásrendszer, amelyet teljesíteni kell. Ha ez nem sikerül, akkor készen állok komolyabb vezetői döntéseket meghozni.”