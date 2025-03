A fordulás után a tíz emberrel játszó Vasas kezdett jobban és a 48. percben majdnem megszerezte a vezetést. Egy labdaszerzés után a félidőben beállt Cseke Benjámin tette oda a labdát Urblík Józsefnek, aki egy remek átvétel után 11 méterről lőhetett, de a bal felsőbe tartó bombáját Lékai Soma óriási bravúrral kapufára tolta.

A folytatásban a Vasas ráerőltette az akaratát a Kozármislenyre, a játék képén egyáltalán nem érződött, hogy az angyalföldi csapat emberhátrányban futballozik.

A 82. percben nem állt messze Vasas a győztes gól megszerzésétől.

Urblík József bal oldali szabadrúgására Baráth Botond robbant be, akinek a csúsztatott fejesét Lékai bravúrral védte, a kipattanó viszont egyenesen a Vasas védőjének a fejére pattant, aki közelről a kapu bólintott. Azonban Vad II István játékvezető les miatt nem adta meg a Vasas gólját.

Azonban volt még ideje az angyalföldi csapatnak, amely végül a 89. percben megnyerte a meccset. Egy szabadrúgás után a csereként beállt Girsik Attila gyűjtötte be a lecsorgó labdát, majd 15 méterről visszahúzta a labdát a jobb alsó sarokba (2-1).

A Vasas gólja után összezuhant a Kozármisleny, amelyben a 91. percben Vajda Roland is megkapta a második sárgáját, így a vendégcsapat is tíz emberrel fejezte be a találkozót, amit végül az angyalföldi csapat le is zárt a 94. percben. Tóth Milán jobbról benyesett labdájára a csereként beállt Kapornai Bertalan érkezett a hosszú oldalon, és egy méterről a kapuba fejelt (3-1).

A Vasas ezzel a győzelemmel életben tartotta feljutásra reményeit, mert négy pontra megközelítette a második helyen álló Kazincbarcikát. Az őszi bajnok Kozármisleny sorozatban negyedszer kapott ki az NB II-ben, és már csak az ötödik a tabellán.

Merkantil Bank Liga, 20. forduló:

Vasas FC-H-Rent Kozármisleny 3-1 (1-1)

gólszerzők: Tóth M. (18.), Girsik (89.), Kapornai (90+4.), ill. Iyinbor (37. - öngól)

kiállítva: Otigba (36.), ill. Vajda (90+1).