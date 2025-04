Európa-szerte alighanem sok-sok focidrukkernek lett hirtelen a második kedvenc csapata a norvég bajnok, Bodø/Glimt, amelyik az Európa-liga idei kiírásában sorra tanította a móresre a kontinens olyan sztárcsapatait, mint az FC Porto (3-2), a Besiktas (2-1), az Olympiakosz (4-2 a nyolcaddöntőben) vagy éppen legutóbb a Lazio (továbbjutás 11-esekkel az elődöntőbe).

A sarkkörön túl lévő aprócska csapat csütörtökön talán az eddigi legnehezebb feladat előtt áll, ugyanis a Tottenham Hotspur otthonában kellene olyan eredményt elérni, amivel még marad esély a hazai koratavaszban és műfüvön a londoniak ellen.

Az EL góllövőlistáját holtversenyben vezető Kasper Høgh játékára legalább számíthatnak a norvég drukkerek

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A Premier Leagueben csak szerencsétlenkedő, 34 forduló után siralmas 36 ponttal csak a 16. helyen álló Spurs az Európa-ligában fitogtatja az erejét. A ligaszakaszból a 4. helyen jutott be a legjobb 16 közé, ahol előbb az AZ Alkmaart intézte el, majd az egyik esélyesnek tartott Eintracht Frankfurton is átlépett.

Alig maradtak

Az óriásölő Bodø/Glimt még így sem lenne esélytelen, azonban a The Sun cikke szerint a fél kezdőcsapat kidőlni látszik a csütörtöki meccsre. Az biztos, hogy Hakon Evjen és Andreas Helmersen mellett a csapatkapitány, Patrick Berg is eltiltását fogja tölteni. Mindemellett a szélső Ole Blomber, és a védelem oszlopa Odin Bjortuft is sérült, utóbbit a KFUM Oslo elleni hétvégi bajnokin kellett idő előtt lecserélni.

A góllövőlistát hét góllal holtversenyben vezető Kasper Høgh viszont ott lesz a pályán, ez pedig adhat esélyt a norvégoknak.

