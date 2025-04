A folytatásban is sokkal jobban játszott a nagy iramot diktáló Dortmund, amely sorra dolgozta ki a helyzeteket, Szczesnynek hat védést is be kellett mutatnia az első félidőben, miközben a meglehetősen alárendelt szerepet játszott Barcelona mindössze egyszer próbálkozott kapura lövéssel a szünetig.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abba maradt, azaz rendületlenül támadott a Dortmund és a 49. percben megduplázta megduplázta előnyét. Egy szöglet után Benszebaini fejelte vissza a labdát, Guirassy pedig közvetlen közelről a kapuba bólintott.

Guirassy ezzel az első afrikai játékos lett, aki 12 gólt szerzett egy idényen belül a Bajnokok Ligájában.

Sokáig azonban nem örülhettek a németek, ugyanis az 54. percben egy öngóllal szépített a Barcelona. Egy ellentámadásnál a visszafutó Benszebaini próbált felszabadítani, de a saját kapujába talált.

Amikor kezdett kissé leülni a meccs, és úgy tűnt, már nincs több fordulat, akkor a mesterhármast szerző Guirassy visszahozta a dortmundi reményeket, sőt nem sokkal később a csereként beállt Brandt lőtt a kapuba, de lesről. A hajrában az eredmény már nem változott, így bár a Dortmund hatalmasat küzdött, 5-3-as összesítéssel a Barcelona jutott tovább. A katalán együttes 2019 után van ott ismét a legjobb négy között, ahol majd a Bayern München-Inter párharc továbbjutójával találkozik.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:

Borussia Dortmund (német) - FC Barcelona (spanyol) 3-1 (1-0)

gólszerzők: Guirassy (11. - tizenegyesből, 49. 76.), Benszebaini (54. - öngól)

