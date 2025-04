A Barcelona hétvégén döntetlent játszott a Betisszel, azután, hogy a spanyol bajnokságban - és a BL-ben is - címvédő Real Madrid szombaton kikapott a Valenciától, de Hansi Flick csapatának előnye így is négy pont a La Ligában. A Dortmund legutóbbi két bajnokiját megnyerte, azonban így is csak nyolcadik a német élvonalban. A török Nuri Şahint mindössze hét hónap után menesztették, február óta a horvát Niko Kovac ül a kispadon.