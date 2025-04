A Bayern München drámai meccsen, egy 88. percben kapott góllal 2-1-es vereséget szenvedett az Intertől, így távolabb került az álmától, a május 31-i müncheni döntőtől. A Bayern klublegendája, a kétszeres BL-győztes Thomas Müller pedig azok után, hogy bejelentette, 25 év után távozik a nyáron, kis híján hőssé vált, ugyanis csereként beállva egyenlített a hajrában, viszont Davide Frattesi találatával a milánói csapat várhatja kedvező helyzetből a jövő heti visszavágót. A Bayern 2021 áprilisa óta az első hazai vereségét szenvedte el a sorozatban.

Vincent Kompany, a bajorok edzője viszont Jamal Musiala sérülése ellenére sem adott lehetőséget a veterán csatárnak a kezdőben, pedig Müller már az Inter elleni 2010-es BL-döntőben is ott volt. Helyette az eredtileg balhátvéd Raphael Guerreiro játszott Harry Kane mögött tízes pozícióban. A belga tréner így magyarázta a döntését.

„Raphael két gólt is lőtt legutóbb, amikor ezen a poszton játszott, és korábban is jól teljesített. Tehát ez egy olyan poszt, amit ismer, ráadásul a védekezésből is kiveszi a részét. A döntésemnek egy oka van, mindig azt teszem, amiről úgy gondolom előzetesen, hogy a legjobb az adott meccsen” – mondta Kompany, aki kijelentette, hogy továbbra is hisz a továbbjutásban.

A párharc felénél tartunk még csak. A szünetben egyetlen csapat sem megy be úgy az öltözőbe 2-1-es állásnál, hogy azt mondaná: feladom, menjünk haza. Továbbra is teljes mértékben hiszünk abban, hogy Milánóban kiharcolhatjuk a továbbjutást

– jelentette ki Kompany.

A 35 éves Müller számára a mellőzés a lehető legnagyobb megaláztatás, ráadásul a sérült Manuel Neuer hiányában még csapatkapitány is lehetett volna. A kegyvesztetté vált klasszis azonban így is megszerezte pályafutása 28. BL-gólját az egyenes kieséses szakaszban, így már több mint háromszor annyinál tart, mint a második legeredményesebb német játékos, Mario Gomez (9 gól).

"Sikerült visszajönnünk a meccsbe, majd kaptunk egy elkerülhető gólt. Végső soron a futballt gólra játsszák. Nem akarok a játék kegyetlenségéről beszélni, még csak a félidőben járunk, de

más eredményt szerettünk volna elérni, viszont tudjuk, hogy nincs még veszve semmi.

Szerintem jó úton jártunk, de sajnos 0-0-nál nem éltünk a lehetőségeinkkel. Akkor egészen más meccs lehetett volna. Az elején talán túlságosan is passzívak voltunk, de az Inter olyan csapat, amelyik képes diktálni a tempót, és nagyon nehéz ellene játszani. A ma esti meccs nem egy könnyed séta volt a parkban, de nem is számítottunk hasonlóra. Volt néhány helyzetünk, de sajnos az utolsó percekben egy kontra miatt 2-1 lett, de ha az nincs, akkor csak 1-1, ami egy jó eredmény a visszavágóra és a Müller-sztori is bejött volna. Panaszt kell majd tennem az Internél" – viccelődött a világbajnok támadó.