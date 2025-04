Nem csitulnak a kedélyek az óvás körül, mint korábban megírtuk, a kecskemétiek szerint „a Debreceni VSC színeiben jogosulatlanul lépett pályára Vajda Botond, aki a bajnokság folytatása előtt meghívást kapott az U21-es magyar válogatottba, ahonnan aztán menet közben sérülésre hivatkozva visszatért klubjához. A FIFA irányadó szabályozása szerint – a nemzeti válogatottak érdekének védelmében – a válogatottat idő előtt elhagyó játékos 5 napig automatikusan nem léphet pályára klubcsapatában a nemzetközi program végeztétől számítva. Ennek a kitételnek a játékos nem felelt meg ebben az esetben.”

A DVSC szinte azonnal reagált egy hosszabb közleményben (ez bővebben ITT olvasható el), majd később a klub közzétett egy podcast adást, amelyben ez ügyben Makray Balázs, a Debrecen cégvezetője is megszólalt. Az m4sport.hu szúrta ki, hogy a vezető azt mondta: „Azt sugallni, hogy a DVSC nem játszik tisztán a válogatottakkal szemben, azt gondolom, tiszteletlenség. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Hegyi Krisztián hol sérült meg: behívták, feltehetően negyedik számú kapusként, ott megsérült, műteni kellett – ez a klubnak pénzébe került, és játékost is kellett igazolni a helyére. De említhetném Szűcs Tamást is, aki Vajdával együtt vonult be a válogatottba, és az edzőtáborban megsérült úgy, hogy a pénteki mérkőzésen nem is vehetett részt. Kérdezem, hogy a válogatott kéthetes szünete most kinek okozott kárt?”

Emellett még azt is megjegyezte, hogy „Arról is vannak információink, hogy ezt nem maguktól csinálták, hanem voltak olyan »súgóik«, akik abban a bajnokságban érdekeltek, mint mi.” Egyébként a DVSC-nek csütörtökig kell reagálnia érdemben az óvásra.