Nem kellett sokat várni a mérkőzés első góljára, már a második percben Pesic révén vezetést is szerzett a Fradi. Egészen pontosan Tóth Alex beadásánál óriásit hibázott a nyíregyházi védelem, a szerb támadó pedig köszönte szépen és közvetlen közelről befejelte a kapuba a labdát, ezzel 1-0 lett a hazaiaknak.

A 18. percben aztán ismét villant az FTC, Saldanha ugrott ki a leshatárról és egy szép szóló végén ügyesen gurított a kapus mellett a hálóba. A brazil csatár öröme elsőre azonban nem tartott sokáig, mert a VAR potenciális leshelyzet miatt vizsgálta a találatát, aztán a 21. percre megszületett a döntés, 2-0-ra módosult az eredmény.

A zöld-fehérek már az első félórában bevitték a kegyelemdöfést a vendégeknek, ekkor a két gólszerző összjátéka kellett a harmadik FTC találathoz. Saldanha kiválóan ugrott ki és remekül passzolt Pesic irányába a tizenhatoson belülre, ő pedig egy fantasztikus mozdulattal juttatta a kapuba a labdát. A szépségdíjas gólt még egyedibbé tette a hazai tábor, amely a támadás alatt éppen a lábadozó Nyilasi Tibornak küldte a jókívánságait.

A félidőben ezután többször már nem kellett a középkezdéshez felállni, így 3-0-s hazai előnnyel mehettek el a csapatok a szünetre. Aztán a 15 perces pihenőt követően az FTC ott folytatta, ahol az első játékrészben abbahagyta. Már az 53. perc elején 4-0-át mutatott az óriáskivetítő, Saldanha felzárkózott Pesic mellé és ő is megszerezte a meccsen a második gólját. Az előkészítő szerepben ismét Tóth Alex volt, akinek ez volt a második asszisztja a találkozón (a tizenhatos vonaláról keményen beadott labdájába a brazil mellkassal ért bele és tette ezzel a kapuba a labdát).

Tóth pedig öt perccel később megszerezte az első bajnoki gólját is egy szép akciót követően, ezzel az első óra végén 5-0 lett a Fradinak, igazi kiütés volt ez már, a vendégek teljesen összeomlottak.

Itt még mindig nem volt vége a gólgyártásnak, az utolsó tíz percre fordulva Civic beadására kiválóan ugrott fel a csereként beállt Joseph a kapu előtt és fejelt a hálóba senkitől sem zavartatva. 6-0-ra még sosem verte meg a Fradi a vendégeket, most ez a pillanat is eljött. Illetve jött volna, de a zöld-fehérek nem érezték úgy, hogy meg kellene állniuk, pár perccel később a gólszerző Joseph előkészítő szerepben jeleskedett, önzetlenül passzolt a tizenhatoson belül Varga Barnabásnak, aki lényegében az üres kapuba gurított és állította be a 7-0-s végeredményt. Iskolajáték volt ez a Ferencvárostól a 28. fordulóban.