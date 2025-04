Magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik a mérkőzés, amelyen a Vörösök a jobb napokat is futott londoniakat fogadják hazai pályán. Ha csak az elmúlt öt bajnoki meccset nézzük, akkor a Liverpool négyszer nyert egy vereség mellett, míg a Tottenham esetében ez teljesen fordítva van, mindösszesen egyszer tudtak nyerni négy vereség mellett. Nem is csoda, hogy 33 fordulót követően csak a 16. helyen állnak a Premier League-ben, de legalább már a kiesés réme nem fenyegeti őket.

A Liverpool szeretne már vasárnap bajnok lenni.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpoolnak még csak győznie sem kell vasárnap

Az az érdekes helyzet állt elő, hogy a Liverpoolnak elég lenne egy döntetlen is a Tottenham ellen, hogy bajnok legyen a PL-ben, mivel korábban a második Arsenal is botlott, így 12 pont a különbség a két csapat között. Azaz, ha döntetlen lesz, vagy otthon tartja a csapat a három pontot, akkor négy körrel a vége előtt már behozhatatlan előnye lesz a Liverpoolnak a többiekkel szemben. Ezek után nem is csoda, hogy nagyon készülnek a Vörösök a mérkőzésre, ehhez kapcsolódóan már a stadionról is felraktak egy videót azzal, hogy várják a szurkolókat.