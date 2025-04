Nikola Mitrovics játékos pályafutása alatt kétszer is megfordult a lila-fehéreknél, először 2010-2011 között, majd még egyszer, 2020 és 2022 között. Most ismét visszatért Újpestre, de már nem focistaként, hanem az edzői stáb tagjaként, asszisztens edzőként.

Mitrovics így nyilatkozott a klubnak a visszatéréséről: "...amikor Ratatics Péter elnök úr megkeresett, hogy szerinte tudnék segíteni a csapatnak, és Bartosz Grzelak is örülne, ha csatlakoznék, nem sokat hezitáltam. Rengeteget kaptam az Újpesttől a karrierem azon szakaszában, amikor talán a legnagyobb szükségem volt rá. Játszottam pár helyen, de mindig is ezt a klubot imádtam a legjobban. Szeretem az itt dolgozó embereket, a szurkolókat, és tudom, hogy ők is kedveltek játékosként. Az a legkevesebb, hogy most, amikor egy nehezebb időszakot él meg a Klub, jövök, ha úgy érzik, szükség van rám. A beszélgetésünk során meggyőződtem róla, hogy ő is ugyanúgy akarja a sikert, mint én, vagy az Újpest bármelyik szurkolója."

Az Újpest 26 fordulót követően jelenleg a 7. helyen áll a bajnokságban, de a 2025-ös naptári évben még nem nyert mérkőzést az NB I-ben.