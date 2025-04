A szombat kora esti találkozót a 19 éves Desire Doue góljával nyerte meg a Paris Saint-Germain, amely ezzel a győzelmével behozhatatlan előnyre tett szert a Ligue 1-ben.

Luis Enrique vezetőedző tanítványai sorozatban negyedszer szerezték meg az aranyérmet a Ligue 1-ben, ráadásul ebben a szezonban még nem szenvedtek vereséget, így esélyük van arra, hogy első csapatként veretlenül zárják a francia bajnokság küzdelmeit.

Luis Enrique szenzációs csapatot épített Párizsban

Fotó: AFP/Franck Fife / ó

A Paris Saint-Germaint irányító Luis Enrique edzői pályafutása negyedik bajnoki címét nyerte. A spanyol szakember tíz évvel ezelőtt triplázni tudott az FC Barcelona csapatával, erre pedig most is megvan minden esélye, ugyanis a PSG bejutott a Francia Kupa döntőjébe is, a Bajnokok Ligájában pedig az Aston Villával találkozik a negyeddöntőben.

A BL-párharc első mérkőzését szerdán rendezik a francia fővárosban.