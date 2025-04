És még mindig nem értünk a pénzeső végére, mert a rangsor bónuszain felül az 1-8. helyezett klubok további 2 millió eurót, a 9-16. helyezett klubok pedig további 1 millió eurót kaptak. Az egyenes kieséses szakaszba jutó klubok a következő összegekre számíthattak:

kvalifikáció a kieséses rájátszásba: klubonként 1 millió euró,

kvalifikáció a 16 közé jutásért: klubonként 11 millió euró,

kvalifikáció a negyeddöntőbe: klubonként 12,5 millió euró,

és kvalifikáció az elődöntőbe: klubonként 15 millió euró.

Itt tartunk most, és amelyik csapatok bejutnak a fináléba, azok 18,5 millió eurót kapnak, míg a trófea mellé a győztes további 6,5 millió euróra számíthat majd (ezen felül még összesen 853 millió eurót osztanak szét a klubok között a koefficiens pontok és az egyes országok média „ereje” alapján, de ebbe már tényleg nem megyünk bővebben bele, mert elég bonyolult a rendszer).

A Bajnokok Ligája ligaszakasza is hihetetlen izgalmakat hozott

A ligaszakasz meccsbeosztását már nem lehetett a hagyományos „golyós” sorsolással megcsinálni, tekintettel a több ezer lehetséges kombinációra, éppen ezért először fordult elő, hogy a számítógép végezte el azt a munkát, amit korábban mindig egy-egy egykori focisztár segítségével csináltak meg a szervezők. Ha a legjobb négyes mezőnyét nézzük, akkor a ligaszakasz tabelláját alapul véve elmondhatjuk, hogy majdhogynem teljesen bejött a papírforma. Az első négy helyezett együttes közül három is ott van az elődöntőkben (Arsenal, Barcelona és Inter), egyedül a Liverpool a kakukktojás, Szoboszlaiék elvéreztek a nyolcaddöntőben, megverte őket az Mbappé távozása óta megtáltosodó PSG. Mondjuk az is igaz, hogy a párizsiak idén 29 forduló után is veretlennek mondhatják magukat a Ligue 1-ban és joggal lehetnek ott a legjobb négyben, hiszen ehhez megverték a ligaszakasz győztest, majd utána a nyolcadik helyezett Aston Villát is, pedig a ligaszakaszt csak a 15. pozícióban fejezték be.