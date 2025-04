„Lamine, Raphinha és én jól működünk a pályán és azon kívül is. Még négy lépés van hátra a sorozatból. Már 99 gólom van a Barcelonában, amivel elégedett vagyok, de a jövőben is mindannyiunknak csapatként kell dolgoznunk, a csatároknak is. Ez mindent könnyebbé tesz” – tette hozzá a mérkőzés legjobbjának megválasztott Lewandowski.

A brazil Raphinha az idei BL-szezonban 11 mérkőzésen 12 gólt lőtt, ennél többet (14) csak Lionel Messi szerzett a 2011/12-es BL-idényben a Barcelona játékosaként. A nyolcszoros aranylabdás támadó egyébként a 2010/11-es és a 2018/19-es szezonban is eljutott 12 gólig.

Szenzációs csapattársakkal játszom, akik örömöt okoznak. Mindannyian nagyon jól ismerjük egymást, és ez a kapcsolat segít nekünk, mint csapatnak. A statisztikáink látványosak ebben a szezonban, és remélem, hogy ez így is marad. Azt viszont nem fogjátok hallani tőlem, hogy ott vagyunk az elődöntőben. Jön a visszavágó, és Dortmundban játszani mindig nehéz. Jó eredménnyel kezdtünk, de létfontosságú, hogy legalább ilyen jól játsszunk jövő héten is

– mondta Raphinha, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 28 gólnál és 22 gólpassznál jár.

Raphinhának elképesztő szezonja van

Fotó: Lluis Gene/AFP

A brazil támadó a gólok terén még nem érte be Messit, de a gólokban való közreműködésekben igen. Raphinha ugyanis 12 gólt lőtt és hét gólpasszt adott az idei szezonban, ezzel 19 gólban vállalt szerepet, csakúgy mint Messi a 2011/12-es szezonban, amikor 14 góllal és öt gólpasszal zárt.

A Barcelona a 2025-ös naptári évben 23 mérkőzéséből egyet sem veszített el, ami a klub történetének legjobb évkezdése. Hansi Flick együttese idén 19 győzelemmel és négy döntetlennel áll. Ehhez hasonlót csak 2016-ban tudott produkálni a katalán csapat, akkor 22 meccsből 19-et megnyert és háromszor döntetlent játszott.

Ha egy csapat ilyen jól játszik, akkor általában potyognak a gólok. Azonban nem gondoljuk, hogy végeztünk, mert sosem lehet tudni, mi történhet. A futball maga az őrület. Elszántak leszünk, és a jövő héten is így akarunk majd játszani

– mondta találkozó után Hansi Flick, a Barcelona német edzője, akit a lecserélt Lamine Yamal állapotáról is kérdeztek.