Mbappé az Arsenal elleni BL-meccsen szenvedett bokasérülést

Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP / ANADOLU

A találkozó elején a Barcelona magához ragadt a kezdeményezést, a Real Madrid pedig középmagas blokkban védekezett és kontratámadásokból próbált veszélyeztetni. A madridiaknak már 11. percben változtatniuk kellett, ugyanis a sérüléséből éppen csak felépült Ferland Mendy a combjához kapott, és nem tudta folytatni a játékot, így Fran Gracia érkezett a helyére.

A spanyol balhátvéd nehéz feladatot kapott, ugyanis neki kellett folyamatosan párharcokat vívnia az egy az egyben lubickoló Lamine Yamallal, ami nem igazán állt jól neki. A 19. percben majdnem meg is szerezte a vezetést a Barcelona, de a kupadöntőre szőkére festett hajjal érkező Yamal 17 méteres tekerése néhány centivel elkerülte a jobb kapufát. Két perccel később már Thibaut Courtois-nak is védenie kellett. Egy bal oldali szabadrúgásra Jules Kounde robbant be, akinek a nyolcméteres fejesét a belga kapus kitornázta a léc alól.

Az Európa-bajnok Lamine Yamal új külsővel érkezett a Király-kupa döntőre

Fotó: Josep Lago/AFP

A 28. percben egy elképesztő góllal szerzett vezetést a Barcelona.

A Real Madrid vezetett támadást, Jude Bellingham akart kiugratni a beinduló Vinícius Júniort, de Pau Cubrasí egy elképesztő becsúszással lefülelte a labdát, majd azonnal indította a jobb szélen Lamine Yamal, aki betört a tizenhatoson belülre, majd visszagurította a labdát a második hullámban érkező Pedrinek, aki 18 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0).

Pedri szépségdíjas góljával szerzett vezetést a Barcelona

Fotó: Josep Lago/AFP

A bekapott gól után a Real Madrid feljebb tolt a védekezését, a 35. percben pedig lőtt is egy szépségdíjas gólt, amit azt les miatt nem adtak meg. Dani Ceballos adott egy kötényt Inigo Martíneznek, így kapta a labdát Bellingham, aki a tehetetlen Wojciech Szczesny mellett a jobb alsóba lőtt, de Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezető azonnal jelezte, hogy az angol középpályás lesen kapta az átadást.

A 43. percben aztán kis híján növelte az előnyét a Barcelona. Dani Olmo élesen betekert szöglete elsuhant Ferrán Torres feje felett, majd elcsorgott a labda a kapu előtt és végül a hosszú kapufán csattant.