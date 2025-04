A találkozó esélyese a címvédő paksi csapat volt, amely a tavaszi szezonban még veretlen volt. A Tolna megyei együttes minden sorozatot figyelembe véve 13 mérkőzés óta nem talált legyőzőre, és még a bajnoki címre is van esélye az NB I-ben. Bognár György együttese hétvégén 2-2-es döntetlent játszott a Puskás Akadémiával, a Ferencváros győzelmével pedig csökkent a Paks esélye a bajnoki címre. A Paks edzője a Magyar Kupában többnyire rotálta a csapatát, és most sem tett másként. A magyar válogatott Szappanos Péter helyett ezúttal Kovácsik Ádám került be a kapuba, mellette pedig olyan alapemberek is kimaradtak, mint Osváth Attila, Ötvös Bence, Szabó János vagy Tóth Barna.

Böde Dániel a múlt hétvégén játszotta 500. NB I-es meccset

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Márton Gábor, a ZTE edzője különleges helyzetben volt. Csapata ugyanis hétvégén drámai meccset veszített el Debrecenben, így a ZTE lecsúszott a 10. helyre és már csak két pont választja el a kiesőzónától. A zalaiak vasárnap a Kecskemétet fogadják az NB I-ben, ami kulcsfontosságú találkozó lesz a bennmaradás szempontjából, így kérdéses volt az összeállítást illetően, hogy a ZTE edzője vajön beáldozza-e a Magyar Kupát a bennmaradás miatt. Egy órával a kezdőrúgás előtt úgy tűnt, Márton Gábor a bennmaradásra voksolt, ugyanis a ZTE két legveszélyesebb játékosa, Mim Gergely és a francia Yohan Croizet is kispadra került.

A Paks jobban kezdte a meccset, és már az ötödik perc elején megszerezhette volna a vezetést, de Mezei Szabolcs 18 méteres bombáját Gundel-Takács Bence elképesztő bravúrral kiszedte a bal felső sarokból. A folytatásban többet volt a labda a Paksnál, azonban a Tolna megyei csapat nem alakított ki komoly helyzeteket, ellenben a Zalaegerszeg több veszélyes kontrát is vezetett.

A félidő második felére a ZTE átvette a játék irányítását, a 36. percben mégis a Paks szerezte meg a vezetést a semmiből.

Mezei Szabolcs végzett el egy jobb oldali szabadrúgását, élesen a kapu elé csavarta a labdát, ami mindenki lába előtt elsuhant, ez pedig becsapta Gundel-Takácsot, aki nem tudta hárítani a jobb felső sarokba pattanó labdát (1-0).