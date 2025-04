A cikkben – többek között – arról írunk, hogy

Milyenek voltak az első lépések a hatodosztályban?

Angol klubok akarták, de a Lille vitte el.

Balul sikerült a kölni kaland.

Amiens a mentsvár, Rennes az ugródeszka.

A nagy stuttgarti berobbanás.

Guirassy, a Bajnokok Ligája sztárja.

Nem ritka a későn érő csatár, alighanem minden futballszerető kapásból tud mondani vagy féltucat olyan játékost, aki karrierje kezdetén csak szerény átlagokat tudott hozni kisebb csapatokban, majd nyolc-tíz idény után egyszer csak megrázták a ketchupos üveget, és azóta is dől belőlük a gól (hacsak vissza nem vonultak már). Ilyen volt az olasz válogatottal világbajnoki címet nyert Luca Toni, de hazai példa is van, a magyar válogatott csatárának, Varga Barnabásnak is kellett jó néhány év, mire a tehetségének megfelelő szinten kezdte el termelni a gólokat. Ugyanebben a cipőben jár egy francia-guineai csatár, aki pályája kezdetén többnyire a Ligue 1 tabellájának alján (jó esetben...) szerénykedő csapatokban focizgatott, mígnem egy szép napon elkerült a Bundesligába, most pedig a Bajnokok Ligája gólkirályjelöltje. Íme, Serhou Guirassy!

Serhou Guirassy élete formájában van Dortmundban

Fotó: AFP

Ügyes, ügyes, de hol vannak a gólok?

Serhou Guirassy 1996-ban született a mesés dél-franciaországi Arles városában, mégpedig guineai szülők gyermekeként, sok vele egykorú cimborájához hasonlóan már kisiskolásként igazolt játékos volt, igaz már jóval északabbra, a Loire régióban található Montargis, illetve Amilly csapatában. A francia focipiramis ötödik, hatodik vonalában szereplő kluboktól az ügyes és nyúlánk fiút 15 évesen el is vitte egy komolyabb klub, az első csapatával jobbára a Ligue 2-ben, de olykor a Ligue 1-ben is feltűnő Laval, ahol 2013-ban, 17 évesen megkapta első profi szerződését. Azt túlzás lenne állítani, hogy agyonjátszatták volna, de a két szezon alatt összehozott 33 másodosztályú meccs és az azokon rúgott hat gól (ne feledjük, még mindig csak egy tinédzserről van szó) meghozta a nagy ugrás lehetőségét: a 2011-es bajnokcsapat, OSC Lille látta meg benne a lehetőséget. Illetve máshol is láttak benne potenciált, mert a Queen's Park Rangers és a Leeds United is képben volt ekkoriban.