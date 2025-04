A voksoláson négy riválisa van a jelenleg fejsérüléssel küzdő magyar válogatott kapusnak, akit a Bundesliga honlapja az egyik legkiegyensúlyozottabb játékosnak tart a posztján. Orbán az egyik jelöltje a 12 védőnek, amit azzal érdemelt ki, hogy „a lipcsei csapat védekezésében pótolhatatlan szerepet tölt be, ráadásul a gólszerzésben is jeleskedett” – számolt be róla az MTI.

Gulácsi Péter és Willi Orbán is remekül teljesít az idei szezonban

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Ami Gulácsi állapotát illeti, a magyar válogatott kapus a Holstein Kiel elleni szombati bajnokin ütközött össze az ellenfél védőjével, David Zec-kel, majd hordágyon kellett levinni a pályáról. Később kiderült, hogy a kiváló kapus agyrázkódást szenvedett és megsérült a jobb füle, így éjszakára még benntartották a kórházban megfigyelésre. Gulácsi azóta már hazatért, vasárnap pedig már a családja körében posztolt egy húsvéti fotót a közösségi oldalán.

Visszatérve a voksoláshoz, a Bundesliga honlapján vasárnap 20 óráig szavazhatnak a szurkolók, akik összesen 40 futballista közül választhatnak.