A rendőrség lefoglalta a Chelsea játékosának a járművet, és jelenleg vizsgálják, hogy Caicedo rendelkezett-e érvényes engedélyekkel.

A Chelsea játékosa, Moisés Caicedo érvényes engedélyek nélkül vezetett

Fotó: JEFF DEAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nincs könnyű helyzetben a Chelsea sztárja

A futballista ellen bírósági eljárás várható az Egyesült Királyságban történt illegális vezetés miatt.

Az ország törvényei szerint ugyanis a nemzetközi jogosítvánnyal érkezők 12 hónapig használhatják azt, majd brit ideiglenes jogosítványt kell igényelniük, és sikeresen le kell tenniük a gyakorlati vizsgát.

Caicedo már 2021 óta rendszeresen vezet az Egyesült Királyságban, amióta a Brightonba igazolt. Tavaly rekordösszegért, 115 millió fontért szerződött a Chelsea-hez.

A Surrey-i rendőrség megerősítette:

„Egy húszas éveiben járó férfit állítottak meg Cobhamban április 4-én, pénteken, mert jogosítvány nélkül vezetett. A járművet lefoglalták, és a nyomozás folyamatban van.”

A Chelsea FC az ügyet személyes kérdésként kezeli, míg Caicedo ügynöke nem kívánt kommentárt fűzni az esethez.

Jogászok szerint az ilyen szabálysértések súlyos büntetéseket vonhatnak maguk után, például pénzbírságot, büntetőpontokat és akár vezetési tilalmat is. Az eset felveti annak kérdését is, hogy vajon más külföldi futballisták is helytelen dokumentumokkal vezethetnek-e.

Caicedo jelenleg Lengyelországban tartózkodik, ugyanis a Chelsea a Legia Warszawa elleni Konferencia-liga mérkőzésre készül. Az ecuadori válogatott játékos eddig 66 mérkőzésen lépett pályára a Chelsea színeiben, és két gólt szerzett.