Cristiano Ronaldo még március végén jelentkezett a hírrel, mely szerint az ő karaktere is ott lesz a Fatal Fury nevű népszerű verekedős videójátékban. „Nagy híreket kell ma megosztanom mindenkivel! Én is szerepelni fogok a Fatal Fury: City of the Wolves című új verekedős játékban! Szórakozzunk egy kicsit április 24-én!”

Cristiano Ronaldo az üzleti életben is megállja a helyét Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo más terepen is kipróbálja magát

Az Európa-bajnok focista most az Instagram-oldalán osztott meg egy felvételt arról, hogyan is fog kinézni pontosan a játék, és mindeközben a személyes élményeiről is faggatják a rövid anyagban (például mi a kedvenc mozdulata, mit üzen a várakozó rajongóknak).