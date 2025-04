Az Arsenal U18-as csapatának Reading elleni 4-0-s győzelme során minden gólt a 15 éves csodagyerek, Max Dowman szerzett.

Max Dowman az Arsenal csodagyereke, akit sokan már Lionel Messihez hasonlítanak

Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

A 15 éves csodagyerek Lionel Messit másolta

Különösen az első találata keltett óriási visszhangot. A fiatal középpályás a saját térfelén, a jobbhátvéd pozíciójában szerezte meg a labdát, majd néhány ügyes csellel lerázta védőjét, és elképesztő lendülettel végigszáguldott a pályán.

Végül egyik ellenfél sem tudta megállítani, Dowmant, aki a tizenhatoson belül még egy védőt kicselezett, majd higgadtan lőtt a kapu bal alsó sarkába.

Max Dowman’s first goal today against Reading. ⚽️ pic.twitter.com/OivfUYOHLx — TheSecretScout (@TheSecretScout_) April 26, 2025

A szurkolók nem győzték dicsérni a gólt: volt, aki úgy fogalmazott, mintha „Messit látnánk egy amatőr csapat ellen”, mások Diego Maradonához hasonlították a fiatal játékost. Egy harmadik drukker ezt írta: „Elképesztő szóló. Remélem, végig ott lesz benne ez a tűz, és amikor eljön az ideje, bekerül az első csapatba.”

Max Robert Dowman 2009. december 31-én született Chelmsfordban, Angliában. Már 13 évesen bemutatkozott az Arsenal U18-as csapatában. 2024 szeptemberében az Arsenal U19-es csapatában is betalált az UEFA Ifjúsági Ligában, ezzel a sorozat legfiatalabb gólszerzője lett.

Dowman az angol U16-os és U17-es válogatottban is szerepelt, utóbbiban már gólt is szerzett. Az Arsenal akadémiáján támadó középpályásként és szélsőként is bevethető, játékát a szakemberek szerint kreativitás, gyorsaság és kiemelkedő technikai tudás jellemzi. Egyesek szerint ő lehet a következő Nwaneri vagy Lewis-Skelly, sőt, egy Arsenal-ifi edző a „következő Kakának” nevezte.

Dowman már többször edzett az Arsenal felnőtt keretével, januárban például Dubajban vett részt a csapat edzőtáborában. Declan Rice egyenesen „elképesztőnek” nevezte a fiatal középpályást, de hozzátette: „Lehetsz te a legjobb 15 éves az országban, de ez még nem garancia arra, hogy 18 évesen is ott leszel a csúcson. Folyamatosan dolgozni kell, éhesnek kell maradni.”

Bár szabályok miatt egyelőre nem léphet pályára a Premier League-ben, minden adott ahhoz, hogy hamarosan az Arsenal első csapatában is bemutatkozhasson. Az akadémia szakemberei és a szurkolók is nagy reményeket fűznek hozzá, de a klub igyekszik óvatosan kezelni a fiatal tehetség fejlődését.