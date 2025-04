Dzsudzsák Balázs borzasztóan dühös lett a Paks elleni kudarc után

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar válogatott rekorderénél a Bognár Györgyék elleni sokkoló hazai vereség után szakadt el a cérna, az éktelen haragra gerjedő csapatkapitány ordibálása szakította meg Megyeri Balázs meccs utáni interjúját.

Gyertek ki! Megyó, fejezzétek be a riportot! Fejezzétek be a riportot, menjetek ki! Nem a tévé az első, hanem a klub. Engedjétek ki!

– kiáltotta a háttérben Dzsudzsák, aki felelősségvállalásra szólította fel a társait.

A történtek után Máté Csaba a Fehérvár elleni mérkőzésen még leülhetett a kispadra, ám a 2-0-s vereséget követően a vezetőség a menesztése mellett döntött. „Nagy reményekkel és motivációval érkeztem Debrecenbe, de sajnos az eredmények nem úgy alakultak, ahogy terveztük” – jegyezte meg az elküldött edző, majd megköszönte a szurkolók, a szakmai stáb, a vezetőség és a játékosok támogatását, végül azt kívánta, hogy a csapat minél előbb találjon vissza a helyes útra.

Máté Csaba debreceni szerepvállalása kudarccal ért véget

Fotó: dvsc.hu

Máté Csaba távozását követően ismét Dombi Tibor vette át megbízott edzőként a DVSC irányítását, az egykori magyar válogatott szélső pedig a Mezőkövesd elleni Magyar Kupa-búcsú után megdöbbentő őszinteséggel nyilatkozott.

Mindenkinek a béka feneke alatt van az önbizalma, és hiába nem volt a Mezőkövesd azon a szinten, mint a korábbi ellenfeleink, mégsem voltunk képesek összeszedni magunkat. Játékos pályafutásomból nem emlékszem hasonlóan hosszú bukássorozatra, mert mi már két-három vereség után egymást anyáztuk az öltözőben.

Most nem látom, hogy lenne olyan karakter, aki ezt kimondja, elmondja, elmagyarázza és meg is mutatja, megy a labdára, akár az emberre is, de lényeg, hogy küzd, harcol. Nem érzem igazán senkiben, hogy ez benne lenne, inkább lehúzzuk egymást a mélybe. Nagyon el vagyok keseredve, megmondom őszintén” – mondta a klublegenda, aki már harmadszor ült le a debreceni kispadra „megmentőnek”, majd három találkozót követően novemberben átadta a helyét a szerb-angol Nestor El Maestrónak.