Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Robert Kovac együttese óriásit küzdött, 11 kapura lövése volt a meccsen, márpedig az elmúlt 21 évben egyszer sem próbálkozott ennyiszer a BVB a kieséses szakaszban.

s ugyan a csoda nem jött össze, Dortmundnál köszönetet mondtak a szurkolóknak, akik végig hittek a csapatban és a győzelemben.

„Ezúttal nem volt varázslatos a vége, de jó volt. Nehéz helyzetbe hoztuk magunkat az odavágón, és most az volt a célunk, hogy a maximumot hozzuk ki a visszavágóból. Tudtuk, hogy ebben a stadionban bármelyik ellenféllel szemben bármi megtörténhet. Mentálisan mindent jól csináltunk, de nem kaptunk jutalmat érte, ez nagy kár” – értékelt a BL-búcsú után a Dortmund kapusa, Gregor Kobel.

„Tudtuk, hogy az első mérkőzésen nem játszottunk jól, és azzal is tisztában voltunk, hogy itthon mit kell jobban csinálnunk. Jobbak és bátrabbak voltunk, jobban támogattuk egymást a pályán. Most ezt tettük, és teljesen más meccs volt. Kár, hogy nem játszottunk így az odavágón, mert ebből többet is kihozhattunk volna. Reménnyel telve jöttünk ide, tudtuk, hogy ebben a stadionban minden lehetséges. Tisztában voltunk vele, hogy korai gólra van szükségünk, támadnunk kell, és bátornak kell lennünk; azt hiszem, ezeket meg is tettük. Volt bennünk lendület, szerintem nagyon jól játszottunk, de az az öngól kicsit szerencsétlen volt, és megtörte a lendületünket. Így is folytattuk, és megszereztük a harmadik gólt. A végén volt néhány kisebb lehetőségünk a negyedik gól megszerzésére, és az utolsó másodpercig az egész stadion hitt a továbbjutásunkban, végül az idegenbeli meccs miatt kiestünk, de most jól teljesítettünk” – mondta a Dortmund középpályása, Pascal Gross, aki eltiltás miatt nem léphetett pályára az első meccsen.