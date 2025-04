A United We Stand nevű szurkolói újságnak adott interjút a minap Sir Jim Ratcliffe, a Premier League-ben szereplő, és PL-története legrosszabb idényét produkáló Manchester United résztulajdonosa. A milliárdos brit üzletember egyebek között arról is beszélt, hogy bár a klub jelentős összeget költ arra, hogy adatokhoz jusson, azokból a jelek szerint nem tudják kinyerni azokat az információkat, amelyek az előrelépéshez szükségesek.

A klub még mindig a múlt században jár az adatelemzés tekintetében, ez pedig tarthatatlan helyzet

– idézi a BBC Ratcliffe-et.

Sir Jim Ratcliffe érkezése óta új időszámítás vette kezdetét a szebb napokat megélt Manchester Unitednél

Fotó: Paul ELLIS / AFP)

Az INEOS vegyipari óriásvállalat, melynek Ratcliffe az első embere azonban nemcsak a fociban, hanem az adatelemzésben alighanem jóval előrébb járó Forma-1-ben is érdekelt, jelesül a Mercedes csapat egyik résztulajdonosa is. Így aztán akár azt is megteheti, hogy erőforrást csoportosítson át, és a BBC szerint ez meg is fog történni: várhatóan Michael Sansone, az F1-es csapat egyik vezető mérnöke fog csatlakozni a Manchester United stábjához.

A United az elmúlt öt évben rengeteg pénzt, mintegy 900 millió fontot költött játékosokra, ennél többet csak az Arsenal, a Chelsea és a Manchester City vert el, azonban mindhárom csapatnál sokkal látványosabbak volt az eredmények. Ratcliffe az idei évben már nem csupán a pályán, hanem azon kívül is szeretne erősíteni, mert meggyőződése, hogy az olyan jóval kisebb költségvetésből gazdálkodó csapatok, mint a Brentford vagy a Brighton többek között a sokkal hatékonyabb adatelemző részlegüknek köszönhetően is tudnak most már rendszeresen a MU fölé kerekedni.

