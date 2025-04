Hussein Algaaod szerint a magyar klubok nincsenek rákényszerítve a focisták eladására.

Csongvai Áron eladását is felügyelte a menedzser

Nem létkérdés az eladás

„A magyar futball infrastruktúrája kiemelkedően fejlett, a létesítmények kiválóak, össze sem hasonlíthatók a környező országokéval, amiben

viszont lemaradás van, a játékosok marketingje. Ebben például a horvátok sokkal előrébb járnak, a labdarúgók folyamatosan szerepelnek a médiában, a klubok mindent megtesznek azért, hogy a pályán kívül is népszerűsítsék a legnagyobb értékeiket.

A magyar futballba sok pénzt fektettek az elmúlt években, ezt a szakmai munkának is követnie kell, és ebbe beletartozik a labdarúgók marketingje is, ami a klubok feladata” – nyilatkozta az m4sport.hu-nak Algaaod, aki több topligás és magyar játékos karrierjét is felügyeli, köztük Csongvai Áronét vagy a Premier League-klubok által figyelt, 17 éves Kovács Patrikét.

Meglátása szerint, az hátráltatja a magyar tehetségek kinevelését, fejlődését és külföldre értékesítését, hogy a magyar klubok nincsenek rákényszerítve a játékoseladásból befolyó bevételekre.

„Tudomásom szerint az élvonalbeli magyar klubok anyagilag kényelmes helyzetben vannak, ezáltal nincsenek rákényszerítve arra, hogy fiatal játékosokat neveljenek és értékesítsenek a külföldi bajnokságokba. Ezzel összehasonlítva Horvátországban a klubok túlélése múlik egy-egy játékos kinevelésén és eladásán” – fogalmazott.

Kiemelte, ha a klubok nincsenek rákényszerítve a játékoseladásokból termelt bevételekre, az a játékosok fejlődésére is hatással van – írja az MTI.

„Tegyük fel, ha egy labdarúgó 20-21 évesen épül be az első csapatba, onnan már egyre nehezebb lesz eladni őt komoly összegért. Ha egy játékos már 17-18 éves korától kezdve stabil kerettag és rendszeresen játszik, a marketingje is megfelelő, aminek köszönhetően nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten észrevehető, sokkal nagyobb esély van az értékesítésre” – mondta.

Úgy véli, sok olyan fiatal játékos van a magyar bajnokságban is, akik kiemelkedően teljesítenek, gólokat szereznek, de nem forog úgy a nevük Európában, ahogyan ezt látható a horvát, szerb, szlovén piacok esetében.