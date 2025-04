A Nemzeti Sport információi szerint a vezetősége úgy döntött, hogy továbbra is Pintér Attilával képzelik el a folytatást, és biztos, hogy a következő, Gyirmót elleni bajnokin is ő ül majd az angyalföldi csapat kispadján. A lap azt is tudni véli, hogy a piros-kékek ugyancsak a korábbi szövetségi kapitány irányításával tervezik befejezni a bajnokságot.

A Vasas öt fordulóval a bajnoki idény vége előtt az NB II harmadik helyezettje, három pont a hátránya a feljutást érő második helyen álló Kazincbarcikával szemben.

Hétvégén, az NB II 25. fordulójában a Vasas hiába vezetett 1-0-ra a Szőnyi úton, végül 2-1-es vereséget szenvedett a BVSC-től, amelyik egy látványos félpályás góllal szerezte meg a három pontot. Ezt követően nyilatkozta azt Pintér Attila, hogy, ha kell nem áll a változás útjába.

"Nekem is megvan természetesen a felelősségem, de mindenkinek magába kell néznie, az igazságot nem szabad elhallgatni! A mai teljesítmény miatt el kell beszélgetünk a folytatásról, és

ha úgy látja a vezetőség, hogy én vagyok az akadály és nélkülem a csapat jobb teljesítményre képes, akkor megteszem, amit meg kell tenni

– mondta a lefújás után.

