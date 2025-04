Eric Cantona, ha az elmúlt hétvégén már Manchesterben járt a City elleni rangadó kedvéért, akkor ellátogatott az FC United of Manchester nevű aprócska klubhoz, amelyet még 2005-ben alapítottak a MU-t felvásárló amerikai Glazer család ügyködése ellen fellázadó szurkolók. És, ha már ott volt, akkor beszélt is, és szokása szerint igen erős állításokat fogalmazott meg.

Eric Cantonának mindig meg van a véleménye, ha a United a téma

Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Ezek közül talán a legerősebb, hogy a klub irányítását tavaly átvevő kisebbségi tulajdonos, Sir Jim Ratcliffe már-már szándékosan megpróbálja tönkre tenni az egykor szebb napokat látott egyesületet, írja a Guardian. De ugyancsak kritizálta a nem régiben bejelentett 100 ezer férőhelyes új stadion tervét is.

„Mióta Ratcliffe megérkezett, ez az igazgatósági csapat igyekszik mindent lerombolni és nem tisztelnek senkit. Még a stadiont is le akarják cserélni. Pedig a csapat és a klub lelke nem jétékosokban. Hanem a körülötte lévő emberekben, mert az egész egy nagy család” – mondta a francia.

„Az Arsenal is elvesztette a lelkét, amikor elköltözött a Highburyből, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szurkolónak hiányzik a régi stadion. Olyan, mint, amikor belépsz valahova és eltölt egy páratlan energia. El tudja képzelni bárki is, hogy a Liverpool máshol játsszon, mint az Anfielden. Kizárt. Nem hiszem, hogy a United játszhatna máshol, mint az Old Traffordon” – mondta a francia a valóban patinás, de már idejét múlt létesítményről.

Cantona ugyancsak lesújtó véleménnyel volt arról, hogy egy újabb elbocsátási hullámmal Ratcliffe már a klub 450 dolgozóját bocsátaná el.

Cantona, aki az 1990-es évek közepén öt idényt játszott a Unitedben, elárulta, hogy felajánlotta a segítségét a klubnak, de hiába.

„Mondtam, hogy ugyan októberig forgatási munkáim vannak, de félre tudom tenni, hogy segítsek újjáépíteni a klubot. De nem kértek belőle, választ sem kaptam. Nem érdekli őket, akkor engem sem érdekel. Valami mást akarnak” – panaszolta klubikon.

Aki, mint kiderült, két testvérével és négy gyerekével együtt résztulajdonosai lettek az FC Unitednek.