Szoboszlai Dominik 2023-ban berobbant a Premier League-be, 33 mérkőzésen három gólt lőtt és három gólpasszt jegyzett, és hamar Jürgen Klopp egyik kedvenc játékosává vált. A helyzet a következő idényben még jobb lett, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya az angol élvonalban – eddig – 32 találkozón öt gólig és hat gólpasszig jutott, többször bekerült a hét csapatába (legutóbb is), és az új menedzser, Arne Slot teljesen odavan a csupaszív játékáért.

A holland edző, Arne Slot az egyik legfontosabb játékosa Szoboszlai Dominik

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szoboszlai Dominik munkabírását is méltatta

A holland szakember többször is elmondta már Szoboszlairól, hogy mennyire értékeli a munkabírását, a játék iránti alázatát, és mint kiderült, a futballista „háta mögött” sem fukarkodik a pozitív gondolatokkal.

Jens Toonstra korábban Slot csapatkapitánya volt a Feyenoordnál, a 36 éves támadó középpályás az ESPN-nek adott interjújában beszélt Szoboszlai edzői megítéléséről.​

Nemrég beszéltem vele Szoboszlairól, és büszkén mondta: »Nézd meg, mennyit dolgozik, és milyen tempóban.« Ez jól jellemzi Slotot is, aki mindig azt várja el a játékosaitól, hogy magas intenzitással dolgozzanak

– nyilatkozta a négyszeres holland válogatott játékos.

A magyar középpályás teljesítményét nemcsak Slot, hanem a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is méltatta. A Newcastle elleni, februári győzelem után Van Dijk ezt mondta: „Szoboszlai egy fantasztikus játékos, nagyon örülök, hogy itt van velünk.”​

A holland védő külön kiemelte Szoboszlai energiáját, sprintjeit, letámadását és labdakezelését, valamint azt a kemény munkát, amelyet minden mérkőzésen belefektet a játékba.

Volt mit ünnepelni vasárnap

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik maga is részletesen beszélt arról, hogyan változott meg a játéka Arne Slot érkezésével:​ „Tavaly még inkább a védekező középpályás szerepét töltöttem be, a védekezésre fókuszáltam. Most egy kicsit inkább támadóbb vagyok, de még mindig vannak védőfeladataim is”​ – kezdte a 24 éves magyar játékos, majd rátért menedzsere hatására.

Arne Slot sokat változtatott a játékomon, és azt hiszem, sokat fejlődtem alatta olyan dolgokban, amelyekben soha nem gondoltam, hogy javulnom kell majd. De még mindig tudok fejlődni, és minden nap ezen is dolgozom

– idézte Szoboszlait az ESPN.