A 2018-19-es szezon óta sorozatban hat NB I-es bajnoki címet nyert a Ferencváros labdarúgócsapata, és a mostani idényben is reális esély van a zöld-fehérek címvédésére. A Fradi légiósai is fontos szerepet játszottak abban, hogy az OTP Bank Ligában mutatott remek szereplés mellett a nemzetközi porondon is menetelt a klub az elmúlt években, hiszen 2019 óta mindig ott volt valamelyik európai kupasorozat főtábláján, ezek közül háromszor pedig a tavaszt is megélte a csapat. A cikkünkben 20 olyan külföldi játékos helyzetét vizsgáltuk meg, akiket 2019 óta (nem csak kölcsönben) igazolt a klub, jelenleg viszont már nem a csapat tagjai. Így aztán például Kenan Kodro, Edgar Szevikjan, Owusu Kwabena vagy Fortune Bassey nem szerepelnek az exfradistákat tartalmazó listában, hiszen ők tavasszal csak kölcsönben vannak máshol, de nyáron visszatérnek az FTC-hez.

A klubtörténelemben a Fradi légiósai közül 47 góllal Tokmac Nguen a legeredményesebb

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi légiósainak vizsgált listája:

érkezés dátuma mennyiért (euró) játékos honnan távozás dátuma 2019. 01. 30. 600 ezer Ihor Haratyin (ukrán) Zorja Luhanszk (ukrán) 2021. 09. 01. 2019. 01. 30. 500 ezer Lasa Dvali (georgiai) Pogon Szczecin (lengyel) 2022. 07. 29. 2019. 02. 01. 400 ezer Tokmac Nguen (norvég) Strömsgodset (norvég) 2024. 03. 25. 2019. 07. 01. 2020-ban 1,5 millió Olekszandr Zubkov (ukrán) Sahtar Donyeck (ukrán) 2022. 08. 05. 2019. 08. 05. 2 millió Franck Boli (elefántcsontparti) Stabaek (norvég) 2023. 03. 13. 2020. 08. 05. 600 ezer Aïssa Laïdouni (tunéziai) Voluntari (román) 2023. 01. 27. 2020. 08. 07. 1,8 millió Myrto Uzuni (albán) Lokomotiva Zagreb (horvát) 2022. 01. 31. 2020. 08. 07. 700 ezer Roko Baturina (horvát) Dinamo Zagreb (horvát) 2023. 07. 20. 2021. 01. 18. 770 ezer Henry Wingo (amerikai) Molde (norvég) 2024. 07. 18. 2021. 02. 03. 500 ezer Samy Mmaee (marokkói) Sint-Truiden (belga) 2024. 07. 17. 2021. 02. 12. 900 ezer Giorgi Haraisvili (georgiai) Göteborg (svéd) 2024. 02. 06. 2021. 07. 01. 750 ezer Ryan Mmaee (marokkói) AEL Limasszol (ciprusi) 2023. 07. 28. 2021. 07. 16. 2,5 millió Stjepan Loncar (bosnyák) Rijeka (horvát) 2024. 07. 06. 2021. 08. 12. 1,2 millió Zeljko Gavrics (szerb) Crvena zvezda (szerb) 2023. 07. 01. 2022. 02. 12. 800 ezer Carlos Auzqui (argentin) River Plate (argentin) 2023. 07. 27. 2022. 02. 14. 1 millió Anderson Esiti (nigériai) PAOK (görög) 2025. 01. 20. 2022. 02. 14. 1,65 millió Marquinhos (brazil) Atlético Mineiro (brazil) 2024. 08. 03. 2022. 08. 31. 1 millió Amer Gojak (bosnyák) Dinamo Zagreb (horvát) 2024. 09. 05. 2023. 01. 21. 400 ezer Myenty Abena (suriname-i) Slovan Bratislava (szlovák) 2024. 08. 16. 2024. 07. 08. 2 millió Kady Borges (brazil) Kasznodar (orosz) 2025. 02. 04.

Lássuk egyesével őket, mi történt velük a Ferencvárosban és azóta!

Ihor Haratyin

A jelenleg 30 éves védekező középpályás 2,5 évet töltött az FTC-ben, és ebben az időszakban hívták meg először az ukrán válogatottba is, ahol négy alkalommal pályára is lépett.

Haratyin a Fradiban 108 tétmeccsen összesen 8473 percet játszott, ezeken 11 gólt és 11 gólpasszt szerzett.

2021 őszén a Legia Varsóhoz igazolt, ahol szintén 2,5 évig volt, ám mindössze 36 meccset játszott a lengyel klub első és második számú csapatában, és már az ukrán válogatottban sem számítottak rá. 2024 elején Dunaszerdahelyre került néhány hónapra, de csupán 7 találkozó jutott neki, mielőtt tavaly nyáron hazaigazolt a Kolosz Kovalivkához. Itt a második számú csapathoz került, ezért aztán majdnem besorozták őt a hadseregbe, de végül idén januárban az élvonalbeli Veresz Rivnye egy szerződéssel megmentette őt ettől. Az ukrán klubban Haratyin azóta 5 tétmeccset játszott, ezeken 2 gól és 1 gólpassz a mérlege.

Lasa Dvali

Dvali Haratyinnal együtt érkezett a Ferencvároshoz, viszont egy évvel tovább maradt. A most 29 éves középhátvéd már a Magyarországra igazolásakor is georgiai válogatott volt, ám 2019 és 2022 között jó néhány válogatottságot gyűjtött még hozzá.

Az FTC-ben 63 tétmérkőzésen 4771 perc jutott neki, 2 gólt és 1 gólpasszt szerzett.

2022 nyarán a ciprusi APOEL-hez szerződött, ahol az elmúlt szűk három évben már 90 meccset töltött a pályán. Dvali Georgiával megjárta a tavalyi Európa-bajnokságot, és nemrég segített bennmaradni a válogatottal a Nemzetek Ligája B divíziójában.