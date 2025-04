A Fradinak és a Puskásnak is a saját kezében van a sorsa

Az előző fordulóban a listavezető Puskás Akadémia döntetlent játszott az MTK Budapest otthonában, a Fradi pedig megnyerte az Újpest elleni derbit. A találkozó után Tóth Alex, a Ferencváros magyar válogatott középpályása a bajnoki címért folytatott versenyfutással kapcsolatban azt mondta, hogy innentől kezdve már csak rajtuk áll, hogy bajnokok lesznek.

Továbbra is a Fradi a legnagyobb esélyes a győzelemre

Fotó: MTI/Hegedüs Róbertt

A 19 éves középpályás hibátlanul vezette le a dolgot, ugyanis még hat forduló van hátra az OTP Bank Ligából, a Fradi pedig még fogadja a Puskás Akadémiát is, így ha a zöld-fehér csapat megnyeri mind a hat mérkőzését, akkor megnyeri a bajnokságot. Persze, ugyanez a levezetés igaz a felcsúti csapatra és a Bognár György vezette Paksra is.

Most pedig nézzük meg a három csapat sorsolását és legfontosabb meccseit:

28. forduló:

Ferencváros-Nyíregyháza

Paks-Puskás Akadémia

A következő hét akár sorsdöntő is lehet a bajnoki cím szempontjából. A Ferencváros a kiesés elől menekülő Nyíregyházát fogadja, míg a Puskás Akadémia a harmadik Paks otthonába látogat. A Fradi győzelme papírformának ígérkezik, ellenben a Puskás két éve nyert legutóbb meccset a Tolna megyei csapat otthonában. Ráadásul ha Bognár György csapata győzni tudna, egyre reálisabb esélye lenne a bajnoki címre.

Bognár György szerint jó tesz a magyar focinak, hogy idén szorosabb a bajnokság

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Tavaly hiába voltunk elsők, én világosan láttam, hogy a Fradi simán megnyeri a bajnokságot több ponttal is. Mi ugyanis bele tudunk kerülni egy négy-ötmeccses hullámvölgybe, és bele is kerültünk. Teljesen egyértelműen láttam, hogy a Fradi kiegyensúlyozottabb, és ez fél évvel korábban is látható volt.

Most más a helyzet olyan szempontból, hogy még mindig a Fradi a legesélyesebb a bajnoki cím megnyerésére, mert már túl van egy hullámvölgyön, a Puskás Akadémia pedig éppen benne van. Mi viszont még nem voltunk benne. Azt gondolom, hogy a Fradi meg tudja nyerni a bajnokságot, de idén sokkal kiélezettebb a helyzet pontszámban és teljesítményben is. Tehát a pályán látottakra alapozva, idén sokkal szűkösebb lesz ez a Fradi győzelem, és ez jó”

– mondta az Origónak adott interjúban Bognár György, a Paks edzője.