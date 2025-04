Mondtam a fiúknak, ha megérzik a vérszagot, ne álljanak le. Ez nagyon fontos azoknak is, akik beállnak: Varga Barninak is hosszú idő után sikerült betalálnia, Lenny Joseph is jól teljesített. Nem az az edző vagyok, aki a biztos vezetés tudatában szeret hátradőlni. Szeretem, ha a vezetés tudatában is megyünk előre”