Kétségtelen, hogy a magyar futball egyik, ha nem a legnagyobb figyelemmel övezett rangadója a Fradi-Újpest derbi, amire ezen a héten kétszer is sor kerül a Groupama Arénában. A rivalizálás és a presztízs mellett mindkét összecsapásnak hatalmas lesz a tétje, ugyanis az Újpest az edzőjét és a szezonját szeretné megmenteni, míg a 25. kupasikerére hajtó Fradinak aligha fér bele több botlás a bajnoki aranyéremért folyó csatában.

Fradi-Újpest örökmérleg

Előbb a kupában, majd a bajnokságban látogat az Újpest a Fradihoz

Az Újpest a szezonját mentené, a Fradi győzelmi kényszerben a bajnoki versenyfutás miatt

Mindkét csapat szurkolótábora elégedetlen

Bartosz Grzelak jövője a tét a dupla derbin

Huszti András és Marquinhos csatája a tavaly májusi Fradi-Újpest meccsen, azóta előbbi Fehérvárra, utóbbi a Szpartak Moszkvához távozott

Fotó: Origo - Polyák Attila

Nyomasztó a Fradi fölénye, de van mibe kapaszkodnia az Újpestnek

Egyértelmű Fradi-fölény mutatkozik a két csapat egymás elleni örökmérlegét tekintve, hiszen az eddigi 243 találkozójukból 119 ferencvárosi győzelem mellett 63 döntetlen és 61 újpesti siker született. Ez a dominancia főként az elmúlt években csúcsosodott ki, és gyakorlatilag most is a Fradi a két találkozó esélyese. Már csak azért is, mert

az Újpest közel tíz éve, 2015. december 12-én tudta utoljára legyőzni bajnoki meccsen a Ferencvárost, míg a kupában ennél is régebbre kell visszatekinteni, ott 2013. december 4-én volt az utolsó lila-fehér siker.

Azóta az Újpest 27 meccse nyeretlen a Ferencváros ellen, az viszont némi reményt adhat a IV. kerületi csapatnak, hogy a legutóbbi, decemberi összecsapásukon gól nélküli döntetlent ért el és ezzel megszakította a Fradi 17 meccsen át tartó győzelmi szériáját.

A Fradi az Újpest elleni hazai dupla derbin folytathatja a veretlen szériáját

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Azonban nem túl jó előjel a lila-fehérek számára, hogy az utolsó öt Fradi elleni meccsükön még csak gólt sem tudtak szerezni, miközben 11-et kaptak, sőt tavaly februárban 5-0-ra, míg 2022 szeptemberében 6-0-ra is kikaptak. Viszont a rangadókon általában minden játékos a megszokottnál is jóval motiváltabb, így a meglepetés mindig benne van a pakliban.

Nem volt sétagalopp az út a negyeddöntőig

Az első Ferencváros-Újpest rangadót szerdán rendezik majd, amikor a két csapat a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozik. A Fradi számára talán még különlegesebb lett a sorozat az elmúlt években, hiszen bár az elmúlt tíz évben négyszer is megnyerte a trófeát, de köztudott, hogy a kupában senki ellen nem lehet biztosra menni. A zöld-fehérek tavaly a döntőben kaptak ki a Pakstól, korábban Szerhij Rebrovval háromból háromszor is elbuktak úgy, hogy még az elődöntőig sem jutottak el, de említhetnénk a harmadosztályú Iváncsa elleni blamát is.