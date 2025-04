A Fradi hatalmas lehetőséghez jutott a mérkőzés előtt, mivel a fordulót megelőzően éllovas Puskás Akadémia 2-0-s vereséget szenvedett a Győr otthonában, így Robbie Keane csapata az élre állhatott egy esetleges sikerrel.

Hatalmasat csatázott a ZTE és a Fradi

Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg/Facebook

Fradi-fölény az első félidőben

A meccset a Ferencváros kezdte jobban, több szögletet is rúghatott a vendég együttes. A 7. percben egy sarokrúgás után Keita lőhetett, de a zalaegerszegi védők blokkolták, így maradt a gólnélküli döntetlen. A 11. perc ellején ismét a Fradi veszélyeztetett, de Varga szép lekészítése után Pesics 13 méterről jócskán kapu fölé lőtt.

Az első negyedóra végén az FTC 71 százalékban birtokolta a labdát, és négyszer próbálkozott kapura lövéssel, míg a másik oldalon Dibusznak semmi dolga nem volt.

A 19. percben Medgyes nem túl jól sikerült lövésével jelezte először a ZTE, hogy a pályán van. Ezt követően már kiegyenlítettebb volt a mérkőzés, főleg a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, sok volt a szabálytalanság mindkét oldalon, kevés értékelhető lehetőség mellett. Fél óra játék után sem láthatott gólt a közönség, érződött, hogy hatalmas a tét mindkét oldalon. A 32. percben Kaján futott el a jobb oldalon, de a lövését Gundel-Takács védeni tudta. Ezt követően a Zalaegerszeg percei jöttek, de a gólra továbbra is várni kellett.

A félidő hajrájában Gartenmann veszélyeztetett, majd Pesics akart önzetlen lenni nagy helyzetben, de rossz megoldást választott. A másik oldalon Ipalibo próbálkozott még meg egy lövéssel, de ebből sem lett gól, így 0-0-s döntetlennel mentek a csapatok a szünetre.

A szünetben cserált Robbie Keane, Kehinde állt be Civic helyére, ennek ellenére nem sokat változott a játék képe. Talán annyit, hogy a ZTE próbált bátrabban játszani, mint tette az első 45 percben. Az 57. percben Dénes hagyott ki ordító ziccert, de a hazai játékos lesről indult, így ha betalált volna, akkor sem lett volna érvényes a gól. Mindenesetre az FTC továbbra sem játszott jól, ezek a percek egyértelműen a Zalaegerszegé voltak.

Az utolsó fél órához érkezve hármat is cserélt Keane, az ír edző is érezte, hogy ez így kevés lesz: Zachariassen, Abu Fani és Ramírez is beállt.