Nem Kleindienst az egyetlen Schmidt-találmány

A végzettségét tekintve bankár, pénzügyi szakember kiváló játékosnevelő is. Jó szemmel szúrja ki a tehetségeket, a focistái imádják, mert korábbi játékosként pontosan tudja, mikor mire van szükségük.

2022-ben ő dobott mentőövet a rendkívüli tehetségnek tartott, az összes német korosztályos válogatottat végigjáró, de sem Dortmundban, sem a Werder Bremennél lehetőséget nem kapó Niklas Bestének. A Kerkez Miloshoz hasonlóan balodali védőt-szélsőt játszó Niklas Beste 350 ezer euróba került, 68 heidenheimi meccsén 20 góllal és 28 gólpasszal hálálta meg a bizalmat, mielőtt 2024-ben 10 millió euróért elvitte volna a Benfica. Igaz, hogy a lisszaboni kaland nem sült el valami jól (22 meccsen mindössze 2-2 gól és gólpassz), de azóta már Freiburgban van, ahol visszanyerheti a formáját.

A Bayern-kapcsolat

Schmidt, aki 2013-ban Jürgen Klopp-pal együtt szerepelt a Trainer! című dokumentumfilmben, nem titkolja, hogy hatalmas Bayern München-drukker, csapata pedig minden meccsen szárnyakat kap, ha a rekordbajnokkal mérkőzhet. Karrierje végén, az ötödosztályú bajor kiscsapattal,

a TSV Vestenbergsgreuth-tal a Német Kupa 1994-95-ös kiírásában a sorozat egyik legnagyobb meglepetését okozva 1-0-ra legyőzték a Kahnnal, Matthäusszal, Hamann-nal felálló sztárcsapatot.

A 2018-19-es kiírásban már a Heidenheimmel hozta a frászt kedvenceire: a másodosztályú csapatot csak kínkeservesen tudta 5-4-re legyőzni a Bayern. Első élvonalbeli idényében pedig hazai pályán verte a bajorokat 0-2-ről 3-2-re.

Ezek után mi sem természetesebb, mint, hogy a Bayern több fiatalja is Heidenheimben pallérozódik Frank Schmidt kezei alatt. A középpályás Paul Wanner és a középső védőként és középpályásként is bevethető Frans Krätzig is stabil U21-es válogatott, azaz nagyon közel vannak nemcsak a Bayern első csapatához, hanem a Nationalelfhez is. Nem mellesleg szombaton éppen a Bayernt fogadja majd a Heidenheim.

Hogy egy kicsit haza is beszéljünk, idén január óta nála játszik az NB I-ből jól ismert Budu Zivzivadze is.

A német foci biztos, hogy a jövőben is számíthat Frank Schmidt munkájára, mert a hűség mintaképeként szolgáló (nemcsak a csapata, de első barátnője, jó ideje már a felesége mellett is kitartó) edző ragaszkodik a hazai játékosokhoz. Az előző idényben a 30 fős keretből öt, míg a jelenlegiben a 31 fős rotációból hat játékos a légiós.