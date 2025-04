„A mérkőzés első 45 percében játékosaink közül többen is túlságosan megilletődtek, tisztelték az ellenfelet, és ez rányomta bélyegét a játékra. A fordulás után már bátrabban játszottunk, többet kezdeményeztünk, helyzeteink is voltak. Ha a játékkal nem is vagyok teljesen elégedett, bár felcsillantak benne a jövő lehetőségei, az eredményt elfogadhatónak tartom” – mondta Garami mester, „Azt hiszem, nagyon jó eredmény ez a döntetlen a világ egyik legjobb csapata ellen. Úgy érzem, harcosan, ha nem is látványosan, de becsületesen végigcsináltuk a mérkőzést” – tette hozzá Détári.

Garami utolsó meccse a Ciprus elleni Eb-selejtező volt decemberben, amit Kiprich góljával a 92. percben nyertünk meg.

„Meg szeretném köszönni valamennyi játékos nevében Garami József megbízott szövetségi kapitány munkáját, kitűnő hozzáállását, szakmai tevékenységét. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy kapitánysága idején szerettünk volna mindig jól játszani! A mai mérkőzés egy kicsit gyengébbre sikeredett, de azért azt hiszem, azt senki sem vitatja, hogy a győzelmünk megérdemelt” – mondta Sallai Sándor.

A Népsport tudósítója az öltözőből követte a meccs után történteket. „Szinte végszóra toppant be az öltözőbe Garami József megbízott szövetségi kapitány. Egyenesen Kiprich felé tartott. Láttam Kipun, hogy meg van győződve arról, most jön majd a leszúrás, amiért nem tartotta be a megbeszélteket, és nem oda helyezkedett a szöglet előtt, ahova kellett volna. De a várt szidás helyett Garami szeretettel átölelte játékosát, megköszönte neki a produkcióját és a mindent eldöntő gólt. Erre a tatabányai fiú arca felderült, és valami olyan földöntúli boldogságot sugárzott, mintha legalábbis az Eb nyolcas döntőjébe juttatta volna a magyar válogatottat".

Ajánlatot sem kapott

Mi történt ezután?

Garami ajánlatot sem kapott az MLSZ-től. Ha hívták volna, marad? – érkezett a kérdés. „Erre a kérdésre most már nincs értelme válaszolnom, se így, se úgy. Azért, mert nem kaptam ajánlatot, nincs bennem tüske. A küldetésemet teljesítettem, hiszen egy olyan hajóra szálltam fel szeptemberben, amely nem a dicsőség felé evezett. Valamelyest talán sikerült az irányon változtatnom”.

Ilyen ember volt Garami József, alázatos, akiért minden játékosa tűzbe ment volna.

És mi lett a válogatott sorsa?

Bálint László vette át az irányítást, hat meccs jutott neki, májusban már nem ő volt a kapitány.