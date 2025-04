Dan Clubbe szerkesztő írása szerint Szoboszlait több legendához is hasonlították már a lenyűgöző teljesítményei miatt. Steven Gerrard, a Liverpool legendája egyszer úgy nyilatkozott róla: „A vezetői képességei, az ereje és a precizitása révén engem a fiatalabb önmagamra emlékeztet.”

Mindemellett a magyar válogatottnak ő a csapatkapitánya, amellyel kijutott a legutóbbi Európa-bajnokságra is.

A The Redmen TV kiemeli, hogy Szoboszlai alázatos, fegyelmezett és profi hozzáállása miatt a szurkolók imádják. Időt tölt a rajongókkal, bátran vállalja az interjúkat, és magabiztosan válaszol – ahogy egy igazi vezetőnek kell. Minden meccsel egyre szorosabb kapcsolatot alakít ki az Anfield közönségével.

A cikk szerint Szoboszlai kiemelkedik a mentalitása miatt is. A Liverpoolhoz való igazolása nemcsak a címlapokra került, hanem a klub szándékát is jelezte, hogy egyedi középpályát hozzon létre tehetséggel és erővel. Emellett Dominik több nyelven is beszél, és számos kultúrában jártas, ami segítette abban, hogy megbízható kommunikátorrá váljon a Liverpool öltözőjében. A jelentések szerint a fiatalabb játékosok már most felnéznek rá, és ő irányítja őket az edzéseken.

A The Redmen TV cikke összegzi, hogy Szoboszlai Dominik nemcsak tehetséges, hanem teljes körű sportember is. A Liverpool középpályájának forradalmasításával és a magyar játékosokról alkotott kép újraírásával hosszú éveken át meghatározó figura lehet a Premier League-ben és az európai elitben.

Az írás a TheRedmenTV.com-on jelent meg, amely egy független, díjnyertes Liverpool-rajongói csatorna. Több mint 500 ezer YouTube-feliratkozóval és 230 millió megtekintéssel büszkélkedhet. A platform exkluzív interjúkkal, taktikai elemzésekkel és szórakoztató műsorokkal szolgálja ki a szurkolói közösséget. Népszerűségét és szakmai elismertségét több díj, köztük a Football Blogging Awardson elnyert „a legjobb tartalomkészítő” cím is bizonyítja.