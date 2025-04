A bajnokságot az utóbbi öt évben kétszer is megnyerő Columbus pénteken jelentette be, hogy 4 millió dollárért (1,4 milliárd forint) leigazolta a Philadelphia Union gólrekorderét, Gazdag Dánielt. A 29-szeres magyar válogatott támadó vasárnap pedig már be is mutatkozhatott új csapata színeiben a St. Louis otthonában.

Gazdag Dániel bemutatkozott új csapatában

Fotó: Twitter/ColumbusCrew

A hazaiak már a 7. percben vezetést szereztek Joao Klauss találatával, amire az első félidő hosszabbításában Steven Moreira válaszolt. A szünetben csereként beállt Gazdag, majd alig tíz perccel később a Columbus Diego Rossi góljával fordítani tudott.

A 29 éves magyar légiósnak egy gólpassza volt a meccse, ezen felül 1/1 hosszú labdát, 2/1 sikeres cselt is összehozott, valamint 40 érintésétől 32/33-as volt a passzmutatója, tehát 97 százalékos.

A Columbus Crew nyolc forduló után még veretlen és vezeti a keleti főcsoport tabelláját.

Debut ✅ Three points ✅

Now, onto Cleveland next weekend 🔜 pic.twitter.com/d79zSF7A21 — The Crew (@ColumbusCrew) April 14, 2025

Az MLS másik magyar válogatott játékosa, Sallói Dániel kezdőként végig a pályán volt, de csapata, a Sporting Kansas City 4-2-re kikapott otthon a Portland Timberstől.

A Lionel Messivel felálló CONCACAF Bajnokok Kupája elődöntős Inter Miami meglepetésre gól nélküli döntetlent ért el a Chicago Fire vendégeként, így a floridai együttes megőrizte veretlenségét.

