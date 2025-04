A döntőig vezető négy forduló során (mindkét csapat kihagyhatta az első játéknapot) mind a két együttes elejtett egy-egy nagyvadat: az AZ a nyolcaddöntőben győzte le 2-0-ra az Ajaxot, míg a Go Ahead Eagles az elődöntőben verte idegenben 2-1-re a PSV Eindhovent.

Az Európa-liga idei kiírásának ligaszakaszában a Ferencvárostól a Groupama Arénában 4-3-as vereséget szenvedő Alkmaar négyszeres kupagyőztestként (1978, 1981, 1982 és 2013) várhatta a kiírást. Ezzel szemben a szintén élvonalbeli, de jóval kisebb deventeri csapat (amelynek szintén van Fradi-kötődése, hiszen az Európa-liga 2015-16-os kiírásában a slejetező első körében a zöld-fehérek búcsúztatták őket 5-2-es összesítéssel)

története során mindössze egyszer, 1965-ben jutott el a döntőig, akkor azonban szintén a De Kuipban 1-0-ra kikaptak a hazai pályán szereplő Feyenoordtól.

És egészen a 99. percig most is vesztésre álltak, akkor azonban Mats Deijl kiegyenlítette az Alkmaar előnyét. A hosszabbításban nem esett gól, a 11-eseket pedig a Sasok rúgták jobban, akik a négy lövésből egyszer sem hibáztak, miközben az AZ két játékosa is vétett.

Így fennállása során először ünnepelhetett kupagyőzelmet a Go Ahead Eagles, kereken 60 évvel az első és eddig egyetlen döntője után.