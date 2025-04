A város önkormányzata mindössze 5 millió forintot szavazott meg az utánpótlásra és a létesítmények működtetésére, miközben – ahogyan a közlemény fogalmaz – „cégeink ezen támogatási összegnek több mint kétszeresét fizetik évente az önkormányzatnak bérleti díjként és adóként”.

A szolnoki sportvezetők ezt a levelet küldték el április 17-én, csütörtökön a helyi önkormányzatnak

Forrás: szolnokimavfc.hu

A helyzet nemcsak a klubvezetőket, hanem a városhoz kötődő sportembereket is megrázta. Gelei Károly egykori NB I-es kapus, sportvezető – aki a Real Madridot, az Arsenalt, az AC Milant, az AS Romát és a Werder Brement is Magyarországra tudta csábítani – nemcsak aggódik a szolnoki futballért, hanem cselekvésre is biztat.

„Azt hittem, Szolnokon rendben mennek a dolgok”

„Váratlanul ért a dolog, mivel azt hittem, Szolnokon rendben mennek a dolgok” – mondta az Origo Sportnak Gelei, aki annak idején Szolnokon járt középiskolába, majd 1996-ban az NB III-as csapat játékosa lett.

Akkor 90 százalékban Szolnok megyei gyerekek futballoztak, és amikor feljutottunk az NB II-be, négyezres tömeg szurkolt nekünk a Véső úton. Kitették a »telt ház« táblát!

„Nem láttam rá, hogy mi történt Szolnokon az elmúlt évtizedben, de lehet, hogy nem a megfelelő irányban indultak el a klubépítés terén. Mindig kiemelt figyelmet kapott a városban a kosárlabda, ezt tudjuk. A vízilabda is kiemelkedő eredményeket ért el, ezért nyilván megkapta a megfelelő támogatást az is. A labdarúgás nem ért el olyan látványos sikereket – kivéve azt az egy évet, amikor az NB I-ben szerepelt a csapat –, de már csak a hagyományai miatt is. Illetve azért, mert nemrég kapott új stadiont, a város számára is nagyon fontosnak érzem, hogy megmaradjon a felnőtt labdarúgás. A kulcs itt is az összefogáson van.”

Gelei Károly: kiváló kapusból elismert sportmenedzser

A Szolnoki MÁV jövőjével kapcsolatban megkerestük Földi Sándort, a klub ügyvezetőjét is, akit arról kérdeztünk, mikor és hogyan vált világossá, hogy az önkormányzati támogatás drasztikusan csökkenni fog; történt-e egyeztetés a várossal; mekkora költségvetésből gazdálkodik a klub; keresnek-e befektetőt vagy új tulajdonost; és hogy mi lesz a játékosokkal, illetve a klubbal, illetve a fizetésekkel a jövő évi megszűnésig. Földi Sándor röviden reagált:

A részletes kérdéseire a válaszokat a kiadott közleményünk megadja. Ennél részletesebb okfejtésre nincs szükségünk ebben a szomorú szituációban. Minden módon próbáljuk stabilizálni a helyzetünket. Egy dolgot viszont fontos tisztázni: az elmúlt 15 évben a klubban dolgozók minden juttatást időben megkaptak, és ez ezek után is így lesz.

A mostani válságban a klub vezetése azt is jelezte: térítésmentesen átadnák az NB III-as indulási jogot – akár az önkormányzatnak, akár olyan vállalkozónak, aki továbbvinné a felnőttcsapatot.