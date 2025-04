Ferenc pápa húsvét hétfőn bekövetkezett halála a sportvilágot is megrendítette. A legendásan fociszerető egyházfőtől sorra búcsúznak a világ legnagyobb klubjai, sőt az olasz liga az élvonal, a Serie A mind a négy hétfői meccsét elhalasztotta. Ahogy Buenos Airesben is megvirradt, azonnal megérkezett a Szentatya imádott klubjának, a San Lorenzónak a búcsúja is.

A 88 éves argentin Szentatya halálhíre az egész világot megrázta, ami alól a sport világa sem jelent kivételt. Európai idő szerint hétfőn délután Ferenc pápa kedvenc csapata, a Buenos Aires-i San Lorenzo de Almagro (röviden csak San Lorenzo) is megemlékezett a klub történetének leghíresebb szurkolójáról és támogatójáról. Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre... Cuervo como sacerdote y Cardenal... Cuervo también como Papa...



Siempre transmitió su pasión por el Ciclón: cuando iba al Viejo Gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito… pic.twitter.com/nVc8fWC9wi — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 21, 2025 A Hollók és Ciklon néven is emlegetett csapat a következő üzenetet írta búcsúzóul a videó mellé: „Soha nem volt csak egy közülünk, de mindig egy volt közülünk. Holló volt gyermekként és Holló volt felnőttként... Holló volt papként és bíborosként... Ahogy Holló volt pápaként is. Mindig benne élt a szenvedély: amikor ment a Viejó Gasómetróba, hogy lássa a '46-os csapatot, majd, amikor a sportközpontban ő vezette Angel Correa bérmálását, vagy, amikor a grántvörös-kék csapatot fogadta a Libertadores-kupa megnyerése után Vatikánban, mindig ugyanazzal a boldogsággal. A 88235-ös támogatónk. Jorge Mario Bergogliótól Ferencig egyetlen dolog soha nem változott: a Ciklon iránti szeretete. Mélységes fájdalmunkban most annyit mondunk: Isten veled, köszönjük, viszontlátásra! Együtt leszünk az örökkévalóságig.” Egy-két dolog talán magyarázatra szorul. A Viejó Gasómetro a csapat első stadionjának a neve volt, ahol 1979-ig játszott, amíg a katonai junta el nem üldözte onnan a klubot, és bevásárlóközpontot nem épített a létesítmény helyére. A '46-os csapat pedig a klubtörténet egyik legendás csapata, akik az 1936-os bajnoki cím (éppen ebben az évben született Ferenc pápa) után tíz évvel 46 pontot szerezve megnyerték az argentin bajnokságot. A San Lorenzo egyetlen alkalommal 2014-ben nyerte meg a legrangosabb dél-amerikai klubsorozatot, a döntőben a paraguayi Nacionalt 2-1-es összesítéssel legyőzve. Kapcsolódó cikkek:

