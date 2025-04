„Nagyon-nagyon nehezen jutok szóhoz” – mondta letörten a jelenleg Soroksáron edzősködő Lipcsei Péter. „Csak a legjobbakat tudom mondani Józsi bácsiról, bajnokságot nyertünk vele, nagyon szép időszakot töltöttünk el együtt a Fradiban. Sokat adott a játékos- és az edzői pályafutásomnak is azzal, hogy remekül látta a focit, nagyon jól gondolkodott. Nekem tényleg csak jó emlékeim vannak róla. És nemcsak kiváló edző, de nagyon jó ember is volt. Én tartottam vele a kapcsolatot, ott voltam a születésnapi ünnepségein, és mindig azt mondta nekem, hogy te voltál az egyik legjobb kapitányom. Ez így megmaradt bennem. Az utóbbi években már betegeskedett, de nagyon megrázott ez a hír” – fogalmazott Lipcsei, aki 2004-ben bajnoki aranyérmet ünnepelhetett a vezetőedzővel.

Márton Gábor vezetőedző éppen Paksra, a kedd esti Magyar Kupa-elődöntőre tartott a ZTE csapatbuszával, amikor elértük telefonon. „Mindenki tudja róla, hogy remek munkát végzett az utánpótlásban. Én is nála nevelkedtem ifistaként Pécsen, később a felnőttcsapatban is a játékosa voltam. Egy nagyon felkészült szakember volt, ifiszinten mindent megnyertünk vele. Vagy mondhatnám, hogy ő velünk, mert előtte két korosztállyal is elvesztette a bajnokságot. De nyilván sokat segített ebben, hogy egy nagyon tehetséges korosztály volt a miénk. Ő pedig kihozta belőlünk a maximumot. A felnőttcsapatban is sokan játszottunk együtt ebből az ificsapatból. A Pécsnek abban az időben az volt a legnagyobb erénye, hogy nagyon sok helyi kötődésű és nevelésű futballista szerepelt a csapatban. Mondhatni, ez volt a pécsi futball fénykora, amikor a bajnokságban és a kupában is nagyon eredményesek voltunk” – kivel mással, mint Garami Józseffel.

Az 1985/86-os szezonban ezüstéremre vezette a mecsekaljaiakat, ezt sem sikerült megismételnie senkinek. Irányításával 1990-ban a Magyar Kupát is elhódították a pécsiek, egy évvel később pedig bajnoki bronzot nyertek.

Kenesei Krisztián a középső sor jobbszélén látható, Garami József a középső sor közepén

Fotó: MTI

Kenesei Krisztiánt 19 évesen dobta be a mély vízbe Garami József. „Pont most nézegettem a képeimet, mert szeretnék megemlékezni róla. Az egyik kedvenc edzőm volt. Amikor 1996-ban az MTK-ba került, gondolkodás nélkül betett engem a kezdőcsapatba, pedig olyan csatárok voltak a klubnál, mint Orosz Feri, Csertői Aurél vagy Füle Anti - csupa válogatott játékos, mégis nekem adott bizalmat. Én nagyon-nagyon szerettem őt emberként és edzőként is. Megrendít, hogy eltávozott tőlünk. Ez egy szomorú nap az egész labdarúgás életében. Én csak a jóra emlékszem, például arra, hogy vele lettünk bajnokok az MTK-val, aztán engem elvitt Győrbe magával 2000-ben, amikor ott lett vezetőedző. Szívesen mentem, nagyon jó kis csapatot hozott össze, szinte pénz nélkül negyedikek lettünk. Én tényleg nagyon szerettem Józsi bá'-t” – nyilatkozta Kenesei, aki jelenleg az MTK Budapest II. csapatának a pályaedzője, ahol a támadók egyéni képzéséért felelős edzőként dolgozik.