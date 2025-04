A klub honlapjának keddi közleménye szerint a 36-szoros magyar válogatott futballista Sikeres artroszkópos térdműtéten esett át, így vélhetően az idei szezonban már nem lép pályára.

Kalmár Zsoltnak eddig két Európa-bajnokságot kellett kihagynia sérülés miatt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 29 éves Kalmár Zsolt 2023 novemberében sérült meg súlyosan, ezért nemcsak az előző idény jelentős részét, hanem a 2024-es Európa-bajnokságot valamint a most futó szezon elejét is kihagyta. A mostani idényben először szeptemberben, az OTP Bank Liga 7. fordulójában, a Puskás Akadémia ellen lépett pályára. Ezt követően főként csereként beállva segítette a Fehérvárt, ám márciusban, a Kecskemét ellen ismét megsérült, most pedig következett a műtét.

Azt egyelőre nem közölték, hogy a 36-szoros válogatott játékos mikor térhet vissza.

Kalmár Zsolt az idei szezonban mindössze 641 percet töltött a pályán, 17 mérkőzésen egy gólja van a székesfehérvári csapatban.