Hétfőn a 88. percben becseréltek a Vasas elleni bajnokin. Mi történt ezután?

Már korábban is szerettem volna beállni, nagyon spannolt, hogy tévés mérkőzést játszunk, de az is, hogy a Vasas az ellenfél. De alapból nagyon szeretek focizni és segíteni a BVSC-nek. Ahogy beálltam, éreztem, hogy valami itt történni fog, benne volt a levegőben. Bár a játékom nem tükrözte ezt egyből, mert volt pár hibám. Aztán eljött a 95. perc, én pedig úgy éreztem, ha edzésen mostanság is megpróbáltam félpályáról beívelni a kapuba, miért ne lehetne most is? Már előtte is láttam egy bedobásnál, hogy kinn áll a kapus. Gondoltam, ha lesz rá lehetőségem, biztosan megpróbálom, és Istennek hála, sikerült.

Nagy gól után nagy gólöröm Kelemen Patriktól

Fotó: BVSC/Szűcs Attila

Bátor, rámenős játékosnak tartanak, és a lövés előtt is sikerült labdát szerezned. Te hogy emlékszel vissza rá?

Az egyik barátomról fordultam le, Cseke Beniről, és úgy éreztem, csak úgy tudom 100 százalékosan jól elrúgni a labdát, ha lövés után eldőlök, szóval nem elcsúszás történt. Amikor visszanéztem, úgy láttam, talán ha egy-egy centire volt a labda kapufától és a kapus kezeitől. Szinte hibátlan volt.

Milyen reakciókat kaptál? Az a televízióból is látható volt, hogy a szurkolók és a játékostársaid szinte kikeltek magukból, Csábi József vezetőedző pedig a pályára sprintelve ünnepelt.

Amint vége lett a meccsnek, rögtön elkaptak egy interjúra, a társak pedig már az öltözőben vártak rám, és egyszerre elkezdtek ujjongani, tapsolni. Frenetikus hangulatban együtt ordítoztunk, nagyon jól éreztem magam. Az életemben ilyen intenzív élmény még sohasem ért; tévés meccsen, az NB II-ben, a Vasas ellen győztes, félpályás gól a 96. percben – 31 évesen jött el ez a pillanat.

Korábban is próbálkoztál már ilyen távolról gólt szerezni?

Megmondom őszintén, én minden évben megpróbálom, amikor látom, hogy kinn áll a kapus. Most is és máskor is úgy éreztem, hogy nem fog tudni visszaérni a kapujába, magamat pedig képesnek tartom arra, hogy akár félpályáról gólt tudjak lőni. Pár hónapja edzésen is ez történt, ballal megkínáltam egy távoli lövéssel a kezdőkapusunkat. Minden nagyon hasonlított a mostanira, csakhogy a felső kapufáról a labda éppen a gólvonalra pattant, és nem ment be a labda.